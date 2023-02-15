Günlük Burç Yorumları: 16 Şubat Perşembe Yengeç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 19:00

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 19:00

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:

Kalbinizle aklınız arasında kalmış olabilirsiniz sevgili yengeçler. Bu aralar yoğun çalışıyorsunuz veya zihniniz çok yoğun. Bugün önemli görüşmeler yapabilir, ilişkilerinizi sağlamlaştıracak adımlar atabilirsiniz fakat uzlaşmak biraz zor olabilir. Bakış açınızı yumuşatın.