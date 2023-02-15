Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 16 Şubat Perşembe Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:
Kalbinizle aklınız arasında kalmış olabilirsiniz sevgili yengeçler. Bu aralar yoğun çalışıyorsunuz veya zihniniz çok yoğun. Bugün önemli görüşmeler yapabilir, ilişkilerinizi sağlamlaştıracak adımlar atabilirsiniz fakat uzlaşmak biraz zor olabilir. Bakış açınızı yumuşatın.
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