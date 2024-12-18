Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 19 Aralık Perşembe Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:
Bugün evinizin düzeniyle ilgilenmek, günlük yaşantınızı düzene sokmak ve yaşam alanınızda ufak tefek değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Yer değişiklikleri gündemde olabilir. Sağlığınızı gözden geçirin, sorumlu olduğunuz kişilerin sağlık sorunları gündemde olabilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Evlatlar dışarıda olamaz'
- Erdoğan ‘Silkeleyin’ dedi, hesaplar bloke edildi
- Ünlü iş insanı evinde ölü bulundu!
- Üç isme ihraç yolu
- CHP'den istifa eden 12 kişi AKP’ye geçti
- ‘Eski bakan istiyor, tahliye edin’
- ‘Bunun sonu tek başına iktidardır’
- 'Bu girişim, Türkiye'nin güvenlik kaygılarını...'
- MHP'den 'Kürtçe' izni
- Trump övüyor mu? Yoksa...