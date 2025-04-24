Günlük Burç Yorumları: 25 Nisan Cuma Yengeç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 24 Nisan 2025 - 16:39

Güncelleme: 24 Nisan 2025 - 16:39

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:

Bugün aile gibi gördüğünüz insanlarla ufak tefek gerginlikler yaşayabilirsiniz sevgili yengeçler. Olayları kişisel algılıyor olmanız daha fazla öfkelenmenize sebep oluyor. Duygularınızla hareket etmeyin, konuları büyütmemeniz gereken bir gün.