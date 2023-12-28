Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 29 Aralık Cuma Yengeç Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:
Sevgili ikizler, aldığınız kararları hayata geçirebilecek enerjiyi bugün kendinizde bulabileceksiniz. Özel hayatınızla alakalı pozitif bir gündesiniz. Sevdiklerinizi üzmemek için emek vermeli, sorumluluk almalısınız.
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