Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 29 Ekim Pazar Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:
Sevgili yengeçler, sosyal ilişkilerinizi sağlamlaştıracağınız bir gündesiniz. Bugün sağlam ve kalıcı ilişkilerin temelleri atılabilir. Evlilik veya ortaklıklarınızla alakalı yeni kararlar ve duygusal anlamda güvende hissedeceğiniz gündemler sizi bekliyor. Şanslı bir gün.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan '28 Ekim' kararı
- Bakan Tunç'a çok sert 'Atalay' tepkisi
- Zeren'in cenazesinde müftüden skandal ifadeler
- Erdoğan Filistin mitinginde de Gezi'ye çattı!
- 'Gazze için kırmızı çizgiler koymadık'
- Yerel mahkemeden Can Atalay hamlesi!
- Akşener'den 'miting' tepkisi
- Bekçilik değil devrimcilik zamanı!
- Sağanak yağış etkili olacak!
- BM kararını 'aşağılık' olarak niteledi...