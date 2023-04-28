Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 29 Nisan Cumartesi Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:
Bugün yakınlarınızın sağlık sorunları gündemde olabilir sevgili yengeçler. Maddi konulara odaklanmanız ve ekonomik anlamda yeni kararlar almanız gerekiyor. Hayallerinizi ertelemeyin, küçük de olsa bir adım atın.
En Çok Okunan Haberler
-
- İzmir'de korkutan yangın!
- Polisin sakladığı TÜGVA yazışmaları
- Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Atatürk Havalimanı
- İktidara yakın anketçi bile sonuca inanamadı
- Cumhur'un ortağından çok konuşulacak yanıt
- Ruslar Kılıçdaroğlu'nun olası zaferini nasıl yorumluyor?
- Gençlerden AKP'ye oy yok!
- Ünlü şarkıcı 'Şirinler' kadrosunda
- 'Saray, Soylu ve Bozdağ yapımı'
- Kılıçdaroğlu'ndan Haluk Bayraktar'a tepki