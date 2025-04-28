Günlük Burç Yorumları: 29 Nisan Salı Yengeç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 28 Nisan 2025 - 16:05

Güncelleme: 28 Nisan 2025 - 16:05

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:

Beklentilerinizin istediğiniz yönde karşılanmadığını görmek canınızı sıksa da güzel günlerin yakında olduğunu kalbiniz hissediyor. Umudunuzu hiç kaybetmediniz. Böyle devam edin. Kalbinizdeki ışık yolunuzu aydınlatacak.