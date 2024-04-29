Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 30 Nisan Salı Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen Yengeç burcu:
Bugün evlilik, ortaklık gibi yakın ikili ilişkileriniz gündemde olabilir. Anlaşmazlıklar çıksa da orta yolu bulabileceğiniz bir gün. Hassasiyet gösterip alıngan tavırlar sergilemeniz işleri daha fazla zorlaştırabilir. Denge kurmak için daha profesyonel düşünmelisiniz.
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