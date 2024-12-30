Günlük Burç Yorumları: 31 Aralık Salı Yengeç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 30 Aralık 2024 - 16:10

Güncelleme: 30 Aralık 2024 - 16:10

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:

İşlerinizi yoluna koymak isterken kararsız kaldığınız noktalar yavaşlamanıza sebep oluyor. Zaman kaybetmemek için ne istediğinizi kalbinize sormalı ve mantığınızı da yanınıza alarak o yolda ilerlemelisiniz. Kendinize inanın.