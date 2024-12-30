Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 31 Aralık Salı Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:
İşlerinizi yoluna koymak isterken kararsız kaldığınız noktalar yavaşlamanıza sebep oluyor. Zaman kaybetmemek için ne istediğinizi kalbinize sormalı ve mantığınızı da yanınıza alarak o yolda ilerlemelisiniz. Kendinize inanın.
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