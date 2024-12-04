Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 5 Aralık Perşembe Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:
Bugün parasal konular gündemde olabilir sevgili yengeçler. Beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz. Risk içeren ve aklınızda soru işareti yaratan konulardan uzak durun. Net kararlar almayın. Krizleri yönetebilirsiniz. Çözüme odaklanın.
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