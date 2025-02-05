Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 6 Şubat Perşembe Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu :
Taşınma ve yer değişikliği gibi konular bu aralar gündemde olabilir. Bir değişiklik yapmayı düşündüyseniz bugün yeniden üzerinden geçmek zorunda kalabilirsiniz. Sizden yaşça büyük insanlarla sözlü çatışmalara girmeyin, bugün haklı çıkmanız zor görünüyor.
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