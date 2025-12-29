Yeni yıla gökyüzü damgası: 2026 yılının ilk dolunayı ne zaman, saat kaçta görülecek?

Astrolojiyle ilgilenenler, doğa gözlemcileri ve dolunay enerjisini takip edenler için 2026 yılının ilk dolunayı ayrı bir anlam taşıyor. 2026 yılının ilk dolunayı, yılın daha ilk günlerinde gökyüzü tutkunlarını büyüleyecek. “Kurt Dolunayı” olarak bilinen bu özel dolunayın tarihi, saati ve etkileri ise merak konusu oldu. İşte, ayrıntılar...

2026 YILININ İLK DOLUNAYI NE ZAMAN?

2026’nın ilk dolunayı 3 Ocak 2026 Cumartesi günü, yılın henüz ilk günlerinde gerçekleşerek yeni yılın enerjisini gökyüzünden yansıtacak. Bu dolunay, Ocak ayına özgü adıyla Kurt Dolunayı olarak anılıyor.

YENİ YILIN İLK DOLUNAYI SAAT KAÇTA GÖRÜLECEK?

Tam dolunay, UTC’ye göre 10:03’te, Türkiye saatiyle ise 13:03’te gerçekleşecek. Dolunayın tam evresi gündüz saatlerine denk gelse de, 2 Ocak akşamı ve 3 Ocak gecesi Ay gökyüzünde neredeyse tamamen dolu ve oldukça parlak şekilde izlenebilecek. Hava koşullarının uygun olması halinde, dolunay çıplak gözle net bir şekilde görülebilecek.

KURT DOLUNAYI NEDİR?

Kurt Dolunayı, Ocak ayında gerçekleşen ilk dolunaya verilen geleneksel isimdir. Bu adlandırma, özellikle Kuzey Yarımküre’de kış aylarında gecelerin uzaması ve yiyecek bulmakta zorlanan kurtların ulumalarına dayandırılır.

Kurt Dolunayı’nın Özellikleri:

Kış mevsiminin ortasına denk gelir

Geceler uzun, Ay ışığı oldukça parlaktır

Doğa ve gökyüzü gözlemleri için güçlü bir atmosfer sunar

Tarih boyunca birçok kültürde Kurt Dolunayı, dayanıklılık, içgüdü ve hayatta kalma temalarıyla ilişkilendirilmiştir.

KURT DOLUNAYI’NIN ETKİLERİ NELERDİR?

Kurt Dolunayı, hem psikolojik hem de sembolik açıdan güçlü etkilerle anılır.

Genel Etkileri:

İçe dönüş ve farkındalık: Yeni yılın hemen başında gerçekleştiği için kişisel değerlendirme ve hedef belirleme ihtiyacını artırır.

Yeni yılın hemen başında gerçekleştiği için kişisel değerlendirme ve hedef belirleme ihtiyacını artırır. Duygusal yoğunluk: Dolunaylar genel olarak duyguları yükseltir; Ocak dolunayı bu etkiyi daha içsel bir şekilde hissettirebilir.

Dolunaylar genel olarak duyguları yükseltir; Ocak dolunayı bu etkiyi daha içsel bir şekilde hissettirebilir. Bırakma ve arınma: Eski alışkanlıkları, yorgunlukları ve geçmiş yıla ait yükleri geride bırakmak için sembolik bir zaman olarak görülür.

Eski alışkanlıkları, yorgunlukları ve geçmiş yıla ait yükleri geride bırakmak için sembolik bir zaman olarak görülür. Uyku düzeni etkisi: Bazı kişilerde dolunay dönemlerinde uykuya dalma güçlüğü yaşanabilir.

Not: Bu etkiler astrolojik ve kültürel yorumlara dayanır; bilimsel kesinlik içermez.

2026 İLK DOLUNAY NE ZAMAN İZLENMELİ?

En iyi izleme zamanı:

2 Ocak Cuma akşamı Ay’ın doğuşu

3 Ocak Cumartesi gecesi, hava karardıktan sonra

İzleme önerileri: