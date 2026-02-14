Astrolojiye göre bazı burçlar dışarıdan güçlü ve yeterli görünse de iç dünyalarında sürekli kendilerini sorgular. Bu his, onları motive edebildiği gibi zaman zaman yıpratabilir. İşte, yetersizlik hissiyle mücadele eden 3 burç...

Başak (23 Ağustos – 22 Eylül)

Kendine karşı en sert eleştiriyi yapan burçlardan biridir. Yaptığı işi ne kadar iyi olursa olsun eksik tarafı arar.

Balık (19 Şubat – 20 Mart)

Hassas yapısı nedeniyle dış etkilere açıktır. Küçük bir eleştiri bile kendini yetersiz hissetmesine neden olabilir.

Oğlak (22 Aralık – 19 Ocak)

Başarı odaklı olduğu için standartları yüksektir. Hedefine ulaşsa bile “daha iyisi olmalıydı” düşüncesi peşini bırakmayabilir.