Yurtdışına taşınma hayalini gerçeğe dönüştürecek 3 burç

Farklı kültürler tanımak, yeni tatlar keşfetmek, bambaşka bir şehirde güne başlamak… Yurtdışına taşınmak birçok kişi için heyecan verici bir hayal olsa da, bu adımı atmak cesaret, kararlılık ve uyum gerektirir. Astrolojide bazı burçlar, bu konuda diğerlerinden daha istekli ve hızlı davranır. İşte yurtdışına taşınmaya en yatkın üç burç…

KOÇ (20 MART - 18 NİSAN)

Harekete geçme konusunda tereddüt etmeyen koç burcu, yurtdışına taşınma hayalini gerçeğe dönüştürmede öncüdür. Koçlar fikirlerde kalmaz, hemen uygulamaya koyulur.

BOĞA (19 NİSAN - 19 MAYIS)

Boğa burcu, konforuna düşkün olsa da yeni bir şehirde lüks ve keyifli bir yaşam kurma fikrine kapıldığında harekete geçer. Tokyo’nun modern temposu ya da Madrid’in sakin ama lezzet dolu yaşam tarzı… Boğa, bu deneyimleri yaşamak için bavulunu toplamaya hazırdır.

YAY (21 KASIM - 20 ARALIK)

Yay, taşınma ve seyahat konularında listenin en başında yer alır. Başkaları hayal ederken, yay burcu çoktan uçak biletini almış olur. Onlar için her yeni ülke, yeni bir maceranın kapısıdır.