1 milyon kişiyi kandırmayı başardılar

Yayınlanma: 11.04.2024 - 14:37

Güncelleme: 11.04.2024 - 14:37

Siber suçlular, milyonlarca aboneye sahip Facebook sayfalarını işletiyor ve bu sayfalar aracılığıyla çeşitli üretken yapay zeka araçlarının reklamlarını yapıyorlar. Ancak bu araçlar ne kadar güvenli?

Chip'in Bitdefender'dan gelen bir raporu aktardığına göre, bu araçların genellikle sahte olduğunu ve bilgi hırsızlarıyla, büyük veri tabanları oluşturan diğer kötü amaçlı yazılımlar içerdiğini, ardından bu verilerin karanlık ağda kar amacıyla satıldığını iddia ediyor.

MİLYONLARCA ABONESİ OLAN SAYFA SAHTE

Şirketin araştırmacıları, bir milyondan fazla abonesi olan ve Rilide bilgi hırsızı aracını sayfanın ziyaretçilerine yönlendiren bir Facebook sayfasını ortaya çıkardı. Bitdefender'a göre, bilgisayar korsanları önce savunmasız bir sayfa bulup onu ele geçirdiler. Ardından sayfanın adını Midjourney (görüntü oluşturmak için üretken bir yapay zeka aracı) olarak yeniden adlandırdılar ve ücretli reklam yoluyla onu platformda agresif bir şekilde tanıttılar.

Keşfedildiklerinde yaklaşık 1,2 milyon aboneye ulaşmışlardı ve yapay zeka araçlarını kullanmak isteyen sayısız insanı zararlı yazılım içeren servislere yönlendirdikleri anlaşılıyor.

1.2 milyon kullanıcı olan sayfa sahte olabilir mi?

Dolandırıcılar, Facebook sayfasına paralel olarak Midjourney'i taklit eden ve bir yapay zeka aracını indirmeye sunan sahte bir web sitesi de oluşturdular. Midjourney, DALL-E veya ChatGPT gibi üretken yapay zeka araçlarının bağımsız, indirilebilir bir sürümü yok ama "1.2 milyon takipçili resmi Facebook sayfası" görünümlü bir kaynaktan duyuru yapılınca, insanların çoğu buna inanıyor. Bu sayede korsanlar, çok sayıda insanın bilgisayarlarına zararlı yazılımlarını kurdurmayı başardılar. Eğer siz de bu Facebook sayfasına güvenip Midjourney veya benzeri bir yapay zeka uygulaması indirdirseniz, yazılımı silip bilgisayarınıza ayrıntılı bir antivirüs taraması yapmanızı tavsiye ederiz.

Rapora göre, kurbanların çoğunluğu Avrupa'da yaşayan 25-55 yaş arası erkekler. Kurbanların büyük kısmı Almanya, Polonya, İtalya, Fransa, Belçika, İspanya, Hollanda, Romanya veya İsveç'te ikamet ediyor.

Bu örnekte saldırganlar Midjourney'in kimliğine bürünmüş olsa da, imajı kötü amaçlı yazılım dağıtmak için kötüye kullanılan tek üretken yapay zeka aracı bu değil. ChatGPT, SORA, DALL-E ve diğerleri de sıklıkla benzer dolandırıcılıklar için kullanılıyor.