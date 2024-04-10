Musk'tan yapay zeka uyarısı: İnsan ırkını yok edebilir

ABD'li milyarder Elon Musk, yapay zekanın gelecek yılın sonuna kadar insan aklını aşacağı konusunda uyardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.04.2024 - 12:15
Musk'tan yapay zeka uyarısı: İnsan ırkını yok edebilir
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ABD'li milyarder Elon Musk, sosyal medya platformu X hakkında bir röportajda konuştu.

Musk verdiği röportajda, yapay zekanın gelecek yılın sonuna kadar insan aklını geride bırakacağını söyledi. Musk, yapay zekanın iki yıl içinde "en akıllı insandan daha akıllı olacağını" iddia etti.

Hatta Musk, beş yıl içinde "duyarlı yapay zekaların" sayısının insanlardan daha fazla olacağını öngörüyor.

Ancak Musk, gelişmiş çipler ve elektrikteki bir kıtlığın yapay zekanın gelişimini engelleyebileceğini iddia ettiğinden insanlığın bir şansı olabilir.

"5 YIL İÇİNDE TÜM İNSANLIĞI GEÇECEK"

Musk, "Tahminimce önümüzdeki yılın sonuna doğru herhangi bir insandan daha akıllı bir yapay zekaya sahip olacağız. Yapay zekanın duyarlı hesaplama miktarının, beş yıl içinde muhtemelen tüm insanları aşacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Elon Musk açıklamasında ayrıca yapay zekanın şimdiye kadar gördüğü en hızlı ilerleyen teknoloji olduğunu da belirtti.

Yapay zekanın ilk etkileri iyi huylu görünse de nihai sonuçlarının korkunç olabileceğini ekledi.

"İNSAN IRKINI YOK EDEBİLİR"

Musk yapay zekanın gücünün sınırları olmadığı hakkında, "Eğer bir yapay zeka bu kadar çok güce sahipse, çeşitliliği güçlendirebilir ve aynı türde çok fazla insan ya da aynı cinsiyetten çok fazla insan olduğuna karar verebilir. Çeşitlilik sayısı doğru olduğuna inandığı sayıya ulaşana kadar insan ırkını yok edebilir" ifadelerini kullandı.

Elon Musk ayrıca teknolojinin potansiyel tehlikeleri hakkında da gelişmiş yapay zekaların "insanlığa yönelik en büyük tehditlerden biri" olabileceği konusunda defalarca uyarıda bulundu.

Endişelerine rağmen Musk, modern yapay zekanın gelişimindeki kilit isimlerden biri olmaya devam ediyor.


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