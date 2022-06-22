1 milyondan fazla indirildi... Facebook kullanıcıları dikkat: Bu uygulamayı silin!

22 Haziran 2022 Çarşamba, 16:13

Mobil sektörün gelişimi ile kullanıcı güvenliğini tehdit eden kötü amaçlı yazılımların sayısında büyük bir artış yaşandı. İnsanların paralarına ve kişisel bilgilerine göz diken bilgisayar korsanları, pes dedirten yeni yöntemlerle karşımıza çıkmaya devam ediyor.

Bünyesinde kötü amaçlı yazılım barındıran mobil uygulamalara da gün geçtikçe yenileri ekleniyor.

ShiftDelete'in haberine göre; son olarak kullanıcıların Facebook bilgilerini ele geçirdiği tespit edilen ve 1 milyondan fazla indirilen PIP Pic Camera Photo Editor adlı uygulama, Google Play Store’dan kaldırıldı.

Uygulamanın ne tür bir trojana veya kötü amaçlı yazılıma sahip olduğu açıklanmadı, ancak kullanıcı adı ve şifreler dahil Facebook kimlik bilgilerini çaldığı belirtiliyor. Bu da hackerların hedef kullanıcıların hesabına erişmesine, önemli verileri ele geçirmesine ve hatta diğer kullanıcılara dolandırma amaçlı aldatıcı mesajlar göndermesine ortam hazırlıyor.

ŞİFRE GÜVENLİĞİNE DİKKAT!

PIP Pic Camera Photo Editor, an itibarıyla Google Play Store‘dan kaldırıldı. Ancak uygulamayı daha önce indiren kullanıcılar için tehlike devam ediyor. Eğer böyle bir durum söz konusuysa, zaman kaybetmeden Facebook şifrenizi değiştirmenizde fayda var.

DR. WEB TESPİT ETTİ



Facebook kimlik bilgilerini gözüne kestiren bu kötü amaçlı yazılım, Dr. Web tarafından tespit edildi. Ancak maalesef kullanıcı güvenliğini tehdit eden tek uygulama bu değil. Zira Wild & Exotic Animal Wallpaper, ZodiHoroscope, PIP Camera 2022 ve Magnifier Flashlight, telefonların pil ömrünü düşürmesinin yanı sıra istenmeyen reklamlar gösteriyor ve hedef cihazda izinsiz değişiklikler yapıyor.