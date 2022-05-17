Facebook kullanıcıları dikkat: Tehlike yeniden ortaya çıktı

17 Mayıs 2022 Salı, 17:18

Gelişen teknolojiyle birlikte kötü amaçlı yazılım ve kişisel verileri ele geçirmeye çalışan virüslerde hızla artmaya devam ediyor. Çok sayıda yazılım virüsleri mevcut olup bunlardan en çok kullanılanı 'Truva Atı' olarak adlandırılan 'trojen'dir. Truva atı, bilgisayar yazılımı bağlamında zararlı program barındıran veya yükleyen programdır.

Shift Delete'in haberine göre, son olarak Google'ın uygulama mağazası olan Google Play Store’da bugüne dek binlerce trojan uygulama tespit edilerek kaldırıldı. Trojenler kaldırılsa da tamamen yok edilemediği gibi bir süre sonra farklı uygulamalar içine gizlenerek cihazlara sızıyor.

Son dönemde belirli aralıklarla gündeme gelen Facestealer yazılım virüsü yeniden ortaya çıktı. Bilgisayar yazılımı firması Trend Micro, Play Store’da Truva Atı'nı bünyesinde bulunduran yeni uygulamalar tespit ettiklerini açıkladı.

VİRÜS YÜKLÜ UYGULAMALAR

Şu an için Facestealer Trojanı'na sahip uygulamaların alanda öne çıkan 7 yazılım şöyle;