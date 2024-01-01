100 güne kadar kullanım sunan fitness yüzüğü tanıtıldı

Yayınlanma: 01.01.2024 - 17:40

Güncelleme: 01.01.2024 - 17:40

Samsung’un akıllı yüzük iddiaları Çin pazarını da hareketlendirdi. Büyüyen ilgiden pay almak isteyen Çinli üreticiler birer ikişer akıllı yüzüklerini piyasaya sürmeye başladı. Kospetfit iHeal Ring komple bir fitness yüzüğü olarak dikkat çekiyor.

Donanımhaber'de yer alan ayrıntılara göre Kospetfit iHeal Ring modeli bir akıllı saat kadar özellik sunuyor. Nabız ve kandaki oksijen miktarını ölçebilen yüzük uyku döngüsünü takip edebilirken spor hareketlerini de algılayabiliyor. Suya ve toza dayanıklı olan cihaz 7 güne kadar kullanım süresi sunuyor.

Seramik kaplama olan yüzük uygulama üzerinden kullanıcıya istatistikler sunabiliyor. Opsiyonel şarj kutusu sayesinde 100 güne kadar kullanılabilen ürün 4 farklı parmak ölçüsü ile geliyor. Kospetfit iHeal Ring modeli indirimli olarak 100$ fiyat etiketine sahip. Şarj kutusu ise 10 dolar olarak geliyor.