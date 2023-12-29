LG, akıllı ev yapay zeka temsilcisini dünyaya tanıtmaya hazırlanıyor

Yayınlanma: 29.12.2023 - 13:19

Güncelleme: 29.12.2023 - 21:26

LG, 9-12 Ocak'ta Las Vegas Kongre Merkezi'nde düzenlenecek teknoloji ürünleri fuarı CES 2024'te, "akıllı ev yapay zeka asistanı"nı tanıtacak.

Hareket etme, öğrenme, anlama ve karmaşık konuşmalara katılma gibi en son robotik, yapay zeka ve çok modlu teknolojilere sahip olan asistan robot, çok yönlü bir ev yöneticisi ve bir refakatçi özelliği taşıyor.

LG'nin akıllı yaşam çözümü, kullanıcıların günlük yaşamlarını geliştirirken şirketin "Sıfır İşgücü Gerektiren Ev" vizyonunu gerçekleştirme konusundaki kararlılığını da ortaya koyuyor.

Söz konusu temsilci, gelişmiş "iki ayaklı" tekerlek tasarımıyla otonom sürüş teknolojisinden yararlanarak evde bağımsız gezebiliyor. Akıllı cihaz, kullanıcılarla sözlü olarak etkileşime girebiliyor ve eklemli bacaklarının mümkün kıldığı hareketler aracılığıyla duyguları ifade edebiliyor. Ses ve görüntü tanımayla doğal dil işlemeyi birleştiren çok modlu yapay zeka teknolojisinin kullanılması, akıllı ev yapay zeka temsilcisinin niyetleri anlamanın yanı sıra kullanıcılarla aktif olarak iletişim kurmasına da olanak tanıyor.

Asistan, akıllı ev aletlerine ve evdeki IoT cihazlarına sorunsuz bir şekilde bağlanıp bunları kontrol ediyor.

LG'nin Qualcomm Technologies, Inc. ile yaptığı son işbirliği sayesinde yapay zeka temsilcisi, yüz ve kullanıcı tanıma gibi güçlü cihaz içi yapay zeka özelliklerine olanak tanıyan Qualcomm Robotics RB5 Platformu ile donatılıyor. Cihaz, sıcaklık, nem ve iç mekan hava kalitesi gibi gerçek zamanlı çevresel verileri toplamak için dahili kamerasını, hoparlörünü ve çeşitli sensörlerini kullanıyor.

LG'nin gelişmiş yapay zeka teknolojileri bu verileri analiz ederek sürekli öğreniyor ve harici bilgilerle birleştiriyor. Yapay zeka temsilcisi, evcil hayvan monitörü ve güvenlik görevlisi olarak da görev yaparak kullanıcılara evcil hayvanlarını uzaktan görme ve bakım yapma olanağı sağlıyor ve herhangi bir olağandışı aktivite tespit edildiğinde uyarı gönderebiliyor.

Evde kimse olmadığında otonom olarak devriye gezebilen temsilci robot, bir odadan diğerine geçebiliyor ve bir pencere veya herhangi bir ışığın açık kalması durumunda kullanıcının akıllı telefonuna bildirim gönderebiliyor. Ayrıca akıllı bir prize bağlanarak ve tüm evdeki kullanılmayan cihazları kapatarak enerji tasarrufuna yardımcı olabiliyor.

Kullanıcı eve döndüğünde cihaz onu ön kapıda karşılıyor, sesini ve yüz ifadelerini analiz ederek duygularını anlıyor ve ruh haline uygun müzik veya diğer içerikleri seçiyor. Ayrıca ulaşım ayrıntıları, hava durumu güncellemeleri, kişisel programlar veya ilaç alma hatırlatıcıları sağlayarak kullanıcılara günlük yaşamlarında yardımcı oluyor.

Akıllı ev yapay zeka temsilcisi ve aktif merkez özellikleriyle LG, kullanıcıları ev işlerinin yükünden kurtarmayı ve akıllı ev pazarında baskın bir oyuncu olarak kendini kanıtlamayı hedefliyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Electronics Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Şirketi Başkanı Lyu Jae-cheol, şunları kaydetti: