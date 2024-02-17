100 yıl önce keşfedilen fosilde yapılan sahtecilik ortaya çıktı

Yaklaşık 100 yıl önce keşfedilen ve araştırmacılara ödül kazandıran fosilin bir kısmının sahte olduğu ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.02.2024 - 17:46
100 yıl önce keşfedilen fosilde yapılan sahtecilik ortaya çıktı
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İlk dinozorlardan önce yaşadığı tahmin edilen bir sürüngene ait olan fosilin bacaklarının ve pullarının gerçek olduğu ancak geri kalan kısmının kayanın boyanmasıyla oluşturulduğu belirtildi.

Fosil, yaklaşık 100 yıl önce İtalyan Alpleri'nde bulunmuştu. Bilim insanları 280 milyon öncesine ait olduğu tahmin edilen bu sürüngen fosilinin, siyah gövdesi içinde bazı yumuşak dokuların halen var olduğunu düşünmüş ve bu nadir durum büyük şaşkınlık yaratmıştı.

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FOSİL BENZERSİZ YAPIDA ANCAK SİYAH MATERYAL 'SAHTE DERİ'

Independent Türkçe'de yer alan ve bilimsel dergi Palaeontology'de yayınlanan çalışma kapsamında yapılan araştırma, fosildeki siyah bölümlerin boya olduğunu ortaya koydu. Çalışmaya öncülük eden isimlerden olan Cork College Üniversitesi'nden Valentina Rossi, fosilin şu ana kadar modern tekniklerle dikkatli şekilde incelenmediğini söyledi.

Rossi, "Fosil benzersiz bir yapıda. Bu da onu inceleme konusunda bazı zorluklar getiriyordu. Onu analiz ederken herhangi bir hata yaparak fosile zarar vermeyi göze alamazdık. İnanılmaz teknolojik ilerlemeler bu çalışmayı mümkün kıldı. Böyle fosili molekül düzeyinde inceleme fırsatı bulduk" dedi.

İrlandalı paleontolog daha önce yumuşak doku olduğu düşünülen siyah bölgelerle ilgili, "Siyah materyalin tamamı sahte bir deri" diye konuştu.

280 milyon yıllık fosil, 1931'de İtalyan mühendis ve müze çalışanı Gualtiero Adami tarafından bulunmuştu. Bir yıl sonra fosili inceleyen jeolog Giorgio del Piaz, Tridentinosaurus antiquus isimli yeni bir türün keşfedildiğini duyurmuştu. O dönem sürüngenin siyah iskeletinin, karbonlaşmış deri veya et olduğu düşünülmüştü.

Keşfin şaşkınlık yaratmasının nedenlerinden biri de, İtalyan Alpleri'nde aynı döneme ait bulunan tüm fosillerin kemik veya ayak izi formunda olmasıydı. Bölgede hayvan derilerini ve etini kapsayan diğer fosillerin en eskisi, 180 milyon önceye aitti.


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