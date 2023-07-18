1.700 yıl önceki ruh çağırma ritüellerine dair kanıtlar bulundu

Yayınlanma: 18.07.2023 - 13:24

Güncelleme: 18.07.2023 - 15:19

İsrail'deki Bar-Ilan Üniversitesi ile İsrail Eski Eserler Kurumu'nun yayımladıkları ortak açıklamaya göre, araştırmacıların bulduğu kanıtlar arasında ulaşılması zor yarıklara gömülmüş, kilden yapılmış 100 süslü mum, yarıklara ve kayaların altına gizlenmiş üç insan kafatası, bir balta başı, madeni paralar, kil kaseler ve metal silahlar yer alıyor.

PAGAN İBADETLERİ YASA DIŞI İLAN EDİLMİŞTİ

Açıklamada, tüm bunların son yıllarda ülkenin güneyindeki Beit Shemesh kenti yakınlarındaki İkizler Mağarası'nda bulunduğu belirtildi. Keşfe ilişkin yapılan yeni bir çalışmaya göre, ruh çağırma ve geleceği tahmin etme amaçlı gizemli törenlerin düzenlendiği mağaranın, ölüler diyarının girişi olduğuna inanılıyordu.

Ayinlerde kullanılan mum alevleri ve kaselerdeki sıvı yansımasının ölülerle iletişim kurmak ve medyumlar aracılığıyla geleceği tahmin etmek için kullanıldığı düşünülüyor.

Ayinlerde ayrıca, insan kafataslarının yanı sıra istenmeyen ruhları kovmak ve sadece çağrılan ruhlarla iletişim kurmak için metal silahlar yaygın olarak kullanılıyordu. Araştırmacılar, antik çağlardaki yetkililerin bu tür pagan ibadetlerini desteklemediklerini ve bazı durumlarda yasadışı ilan ettiklerini belirtti.