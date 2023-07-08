Arkeologlar, Buz Devri'nden kalma dev baltalar keşfetti

Yayınlanma: 08.07.2023 - 13:41

Güncelleme: 08.07.2023 - 13:41

Arkeologlar, Birleşik Krallık'ın Kent bölgesinde Buz Devri'nden kalma iki "dev" el baltası buldu.

300 bin yıllık aletler, Medway Vadisi'ndeki yamaçta sürdürülen kazı çalışmalarında çıkarıldı. Bölgede şimdiye kadar toplam 800 eser keşfedilirken Roma döneminden kalma mezarlık da tespit edildi.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, uzmanlar, koleksiyon üzerindeki ve bölgedeki incelemelerin devam ettiğini, diğer eserler hakkında daha sonra açıklama yapılacağını bildirdi.

Arkeolog Letty Ingrey, 22 santimetreyi geçen baltaları "dev" diye tanımladıklarını açıkladı ve şöyle konuştu:

"Bu boyutu geçen iki balta var. Büyük olanı 29,5 santimetreyle devasa bir uzunluğa sahip. Bu, Britanya'da şimdiye kadar bulunan en uzun baltalardan biri. Bu baltalar o kadar büyük ki kolayca tutulup kullanıldığını hayal edemiyorum."

Arkeologlar, bu tür aletlerin genellikle hayvanları kesmek ya da deri yüzmek için kullanıldığını düşünüyor.

College London Üniversitesi'nde görev yapan Ingrey, baltaların sembolik anlam taşıma ihtimaline de dikkat çekti. Ingrey şöyle konuştu:

"Belki de diğer aletlerden daha kullanışsız ya da daha sembolik bir işlevi yerine getiriyorlardı. Bunlar, güç ve becerinin açık bir göstergesi olabilir. Şu anda, neden bu kadar büyük aletlerin yapıldığından ve bunları hangi erken insan türünün yaptığından emin değiliz. Bölge, bu heyecan verici soruları yanıtlama şansı tanıyor."