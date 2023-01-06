2022'de toplu şekilde işten çıkarma yapan teknoloji şirketleri

06 Ocak 2023 Cuma, 09:29

Son aylarda dünya çapından teknoloji devleri toplu işten çıkarmalarla gündeme geliyordu. Birçok şirket, 2022’nin son aylarında farklı nedenlerden dolayı binlerce çalışanını işten çıkaracağını duyurdu. Challenger, Gray & Christmas tarafından yayınlanan bir rapor da sadece kasım ayında 52 bin 770 çalışanın işten çıkarıldığını ortaya koydu.

2022 YILINDA 150 BİNİN ÜZERİNDE TEKNOLOJİ ŞİRKETİ ÇALIŞANI İŞTEN ÇIKARILDI

İşten çıkarmaları listeleyen Layoffs.fyi'deki veriler ise 2022 yılı boyunca 1000’den fazla teknoloji şirketinden 150 binin üstünde çalışanın kovulduğunu gösterdi.

Gelir kaybı, ekonomik belirsizlik, pandemi sonrası yaşananlar işten çıkarmalara en büyük neden oluyor

İşten çıkarmaların birçok nedeni var. Bunlardan belki de en önde geleni tüm dünyada yaşanan ekonomik belirsizlik. Resesyon korkusu ve insanların satın alma isteklerinin düşüş göstermesi, neredeyse tüm teknoloji devlerini olumsuz bir şekilde etkileyerek onları masrafları ve iş gücünü azaltmaya itiyor.

Webtekno'da yer alan habere göre sektördeki artan rekabet, COVID-19 pandemisi sonrası yaşananlar da aynı şekilde şirketleri etkiliyor. 2023’ün ilk günlerinde gelen haberler de toplu işten çıkarmaların bu yıl da devam edeceğini ortaya koyuyor. Peki, son aylarda çalışanlarını işten çıkaran teknoloji devleri hangileri?

Amazon

E-ticaret devi Amazon, 2023’ün toplu işten çıkarma uygulayan ilk şirketi oldu. Bugün gelen bilgilerde ABD’li teknoloji devinin 18 bin çalışanının işine son vereceği görüldü. Bunun da şirketin şu ana kadar yaptığı en büyük işten çıkarma olarak kayıtlara geçeceği aktarıldı. Sürecin 18 Ocak’a kadar tamamlanacağı da gelen bilgiler arasında yer aldı.

Mark Zuckerberg liderliğindeki Meta da çalışanlarını işten çıkaran şirketler arasındaydı. Kasım ayında yapılan açıklamada Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi platformların bağlı olduğu şirketin 11 bin insanı kovduğu görüldü. Meta, henüz bir karşılık alamadığı metaverse’e milyarlarca dolarlık yatırım yaparken hisselerinde de değer kaybı yaşamıştı. Dünya çapındaki ekonomik sorunlar da eklenince şirket böyle bir hamle yapmak zorunda kaldı.

Xiaomi

Akıllı telefon deyince akla gelen ilk şirketlerden olan Xiaomi’nin de birkaç hafta önce çalışanlarını işten çıkaracağı ortaya çıktı. Buna göre şirket, personelinin %10’ununu işten çıkarmayı planlıyor. 35.000 toplam çalışan olması da 3500 civarı insanın işinden olacağını ortaya koyuyor. Çinli teknoloji devinin bu hamlesi ise gelir kaybı ve akıllı telefon satışlarındaki düşüşün ardından geliyor.

Twitter

Popüler sosyal medya platformu Twitter’da da yakın zamanda büyük işten çıkarmalar yaşandı. Milyarder iş insanı Elon Musk, şirketin başına geçtikten sonra masrafları azaltmak için toplam personelin yarısını, yani 3700 çalışanı işten çıkardı.

Snap

Snapchat’in çatı şirketi olan Snap da 2022 yılında çalışanlarını işten çıkaran şirketler arasındaydı. ABD merkezli şirketin CEO’su, ağustos sonu yaptığı açıklamalarda çalışanların %20’sinin işten çıkarıldığını duyurdu. Toplam personelin 6400 civarı çalışanının olduğu düşünülürse bu kararın 1200’den fazla çalışanı etkilediğini söylemek mümkün.

Tesla

Birkaç hafta önce Musk yönetimindeki bir diğer şirket olan Tesla’nın da işten çıkarma uygulayacağı ortaya çıktı. Konuya yakın kaynaklar, tam bir sayı vermezken şirketin 2023’ün ilk çeyreğinde bir dizi insanı kovacağını ve işe alımları durduracağını belirtmişti.

Coinbase

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Coinbase de ekonomik sorunlar ve kripto para piyasalarındaki düşüşten etkilenmesi nedeniyle bu tarz bir hamle yaptı. Haziran ayında yapılan açıklamalarda, toplam personelin %18’ine denk gelen 1200 çalışanın işten çıkarılacağı duyuruldu.

Intel

Teknoloji devi Intel de çalışanlarını işten çıkaran şirketler arasında bulunuyor. Kesin bir sayı bulunmasa da şirket, bu tarz masrafları azaltmaya yönelik hamleleriyle önümüzdeki yıl 3 milyar dolar, 2025’e kadar ise 10 milyar dolar tasarruf etmeyi planlıyor.

Netflix

Abone kaybı yaşayarak kötü bir yıl geçiren Netflix de yaşadığı finansal sorunlar nedeniyle çalışanlarını kovmuştu. Yıl içinde önce 150 daha sonra ise 300 olmak üzere 450 çalışanın işten çıkarıldığı bildirilmişti.

HP

Bir diğer büyük teknoloji şirketi HP de binlerce çalışanını işten çıkarmayı planlıyor. ABD’li şirket, kasım ayında PC’lere olan talep azaldığı için önümüzdeki üç yıl içerisinde 4000 ila 6000 arasında çalışanını kovacağını ifade etmişti.