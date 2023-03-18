2022'nin en iyi 10 bilimsel gelişmesi açıklandı

Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı açıklamada, 2022'de Çin'de bilim alanında elde edilen ilk 10 ilerlemenin yer aldığı listeyi yayımladı.

Xinhua
Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 10:24
2022'nin en iyi 10 bilimsel gelişmesi açıklandı
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Listenin en başında Mars gezgini Zhurong'daki radar tarafından ortaya çıkarılan Mars'ın yeraltı yapısı yer alıyor. Çalışma, Mars'ın yalnızca ayrıntılı yüzey altı özelliklerini göstermekle kalmayıp, aynı zamanda gezegenin jeolojik geçmişi ve iklim koşullarına ışık tutmaya yardımcı olacak şekilde gezegendeki suyun varlığına dair gözlem kanıtları da sağladı.

UZAY GELİŞMELERİ VE SAĞLIK ALANINDA YAPILANLAR YER ALIYOR

Aktif, tekrarlayan, hızlı radyo patlamalarının FAST (500 metrelik Diyaframlı Küresel Radyo Teleskobu) tarafından algılanması ise ikinci sırada yer aldı. Bu keşif, gizemli radyo dalgalarının kaynağını ortaya çıkarmak için yapılacak gözlemlerin temelini oluşturdu.

Üçüncü sırada ise doğrudan deniz suyundan hidrojen üretimine olanak sağlayan yeni prensip ve teknoloji yer aldı. Keşifle, uzun zamandır sektör için sorun olan teknik bir problem çözülmüş oldu.

Diğer ilerlemeler arasında Kovid-19 varyantları ve bağışıklık savunma mekanizmaları, yüksek verimliliğe sahip perovskit güneş pillerinin geliştirilmesi ve organik bileşik etilen glikolün sentezi yer alıyor.


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