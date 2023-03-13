Bilim insanları, donarak ölmekten korumak için ilaç geliştiriyor

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 07:00

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 07:00

Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA), insanların vücut ısısını geçici olarak yükseltebilecek bir ilaç üzerinde çalışıyor.

TEKNOLOJİ SAYESİNDE YENİ İLAÇLAR GELİŞTİRİLEBİLİR

Chip'te yer alan habere göre vücutta ısı üretme sürecine termojenez deniyor ve iki ana şekilde gerçekleşiyor. Rice Üniversitesinden biyomühendis Jerzy Szablowski yaptığı açıklamada, "Bunlardan biri titreme ve bunu hepimiz yaşıyoruz” diyor ve devam ediyor: "Hastalanırsanız ve ateşiniz çıkarsa titremeye başlarsınız ve bu titreme vücut ısınızı yükseltir. Ancak bu sırada el becerinizi kaybedersiniz ve bu gerçekten rahatsız edici bir durumdur. Diğer termojenez türü, kimyasal bir reaksiyon yoluyla ısı üretebilen kahverengi yağ dokusunu içeriyor. Titremeden ateşin çıkması daha önce gerçekleşiyor ancak titreme kadar verimli değil. Bu yüzden en azından insanlarda ateşin istenildiği kadar yükselmesine neden olmuyor.”

Geliştirilen yeni bir ilaç, bu ikinci tür ateşi tetikliyor. Kahverengi yağ dokusunu kullanarak ani ateş yükselmesine neden oluyor. Kahverengi yağ dokusu özel bir enzim kullanarak şekerleri parçalıyor ve bu sırada titreme başlayana kadar ateş yapıyor.

Obezitenin ana kaynağı olan beyaz yağ dokusunun aksine, kahverengi yağ dokusu çok daha faydalı ve sadece soğuk havalarda etkin hale geçiyor. Vücutta var olan kaynakları kullanarak ateş üretiyor. Eğer bu metobolizma bir ilaçla uyarılabilirse, savaş alanındaki askerler veya arama kurtarma sırasında çalışanlar için faydalı olabilir.

Araştırmacılar modern görüntüleme teknikleri kullanarak bir dizi ilaç arasında bu işi yapabilecek uygun adayları belirlemeyi hedefliyorlar. Szablowski, "Öncelikle hastalığın veya fizyolojik sürecin biyolojisini anlamanız ve ardından bir ilaçla hedefleyebileceğiniz bir protein veya hücredeki bir süreç gibi müdahale edilecek bir bölge bulmanız gerekiyor" diyor.