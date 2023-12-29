2023 yılında en popüler yapay zeka araçları açıklandı

2023 yılı yapay zeka açısından önemli bir yıl oldu. Gelişmeler, şirketlerin yatırımları ve daha fazlası. Bu yılın en popüler yapay zeka araçları hangileri oldu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.12.2023 - 13:05
2023 yılında en popüler yapay zeka araçları açıklandı
Abone Ol google-news

Yapay zeka 2023 yılının belki de en çok konuşulan, yatırım yapılan ve farkındalık oluşturulan alanı oldu. Şirketlerin büyük bir kısmı yapay zeka için çalışmalarını hızlandırırken, bazıları elbette bu yıldan öne çıktı.

ŞAŞIRTMAYACAĞI GİBİ CHATGPT BİRİNCİ

Çevrim içi içerik oluşturma şirketi Writerbuddy.ai tarafından yapılan ankete göre, 2022 eylül ve ağustos 2023 arasında 14 milyardan fazla ziyaret edilen ChatGPT başta yer alıyor. Onu karakter oluşturmayı sağlayan Character.ai, 3.8 milyar ziyaret ile ikinci sırada yer alıyor. 

Üçüncü sırada 1.1 milyar ziyaret ile Quillbot yer alıyorken, bir ara çok popülerleşen Midjourney 500.4 milyon ziyaretçi ile dördüncü sırada yer aldı. Sırasıyla, Hugging Face, Bard, NoelAI, Capcut, Janitor AI ve Civitai yer alıyor. İşte tam liste:

1. ChatGPT - 14.6 milyar ziyaret

2. Character.ai - 3.8 milyar ziyaret

3. Quillbot - 1.1 milyar ziyaret

4. Midjourney - 500.4 milyon ziyaret

5. Hugging Face - 316.6 milyon ziyaret

6. Bard - 241.6 milyon ziyaret

7. NovelAI - 238.7 milyon ziyaret

8. Capcut - 203.8 milyon ziyaret

9. Janitor AI - 192.4  milyon ziyaret

10. Civitai - 177.2 milyon ziyaret


Meta yapay zeka araçları yapay zeka araçları en popüler yapay zeka araçları

İlgili Haberler

New York Times'tan yapay zeka ChatGPT'ye dava: Milyarlarca dolar tazminat alabilir

New York Times'tan yapay zeka ChatGPT'ye dava: Milyarlarca dolar tazminat alabilir
Üretken yapay zekaya yatırım yapan şirketlerin sayısı artıyor

Üretken yapay zekaya yatırım yapan şirketlerin sayısı artıyor
Üretken yapay zeka gerçekten de tüyler ürpertici mi?

Üretken yapay zeka gerçekten de tüyler ürpertici mi?

En Çok Okunan Haberler