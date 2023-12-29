2023 yılında en popüler yapay zeka araçları açıklandı

Yayınlanma: 29.12.2023 - 13:05

Güncelleme: 29.12.2023 - 13:05

Yapay zeka 2023 yılının belki de en çok konuşulan, yatırım yapılan ve farkındalık oluşturulan alanı oldu. Şirketlerin büyük bir kısmı yapay zeka için çalışmalarını hızlandırırken, bazıları elbette bu yıldan öne çıktı.

ŞAŞIRTMAYACAĞI GİBİ CHATGPT BİRİNCİ

Çevrim içi içerik oluşturma şirketi Writerbuddy.ai tarafından yapılan ankete göre, 2022 eylül ve ağustos 2023 arasında 14 milyardan fazla ziyaret edilen ChatGPT başta yer alıyor. Onu karakter oluşturmayı sağlayan Character.ai, 3.8 milyar ziyaret ile ikinci sırada yer alıyor.

Üçüncü sırada 1.1 milyar ziyaret ile Quillbot yer alıyorken, bir ara çok popülerleşen Midjourney 500.4 milyon ziyaretçi ile dördüncü sırada yer aldı. Sırasıyla, Hugging Face, Bard, NoelAI, Capcut, Janitor AI ve Civitai yer alıyor. İşte tam liste:

1. ChatGPT - 14.6 milyar ziyaret

2. Character.ai - 3.8 milyar ziyaret

3. Quillbot - 1.1 milyar ziyaret

4. Midjourney - 500.4 milyon ziyaret

5. Hugging Face - 316.6 milyon ziyaret

6. Bard - 241.6 milyon ziyaret

7. NovelAI - 238.7 milyon ziyaret

8. Capcut - 203.8 milyon ziyaret

9. Janitor AI - 192.4 milyon ziyaret

10. Civitai - 177.2 milyon ziyaret