New York Times'tan yapay zeka ChatGPT'ye dava: Milyarlarca dolar tazminat alabilir

Yayınlanma: 28.12.2023 - 13:56

Güncelleme: 28.12.2023 - 23:39

The New York Times (NYT), OpenAI ve Microsoft'a, içeriklerinin üretken yapay zeka ve büyük dil modeli sistemlerini eğitmek için kullanılması nedeniyle dava açtı. NYT, bu dava ile milyarlarca dolar tazminat alabilir.

Manhattan'daki bir federal mahkemede açılan telif hakkı ihlali davasında, şirketlerin sistemlerini kurmak için birçok kaynaktan bilgi kopyaladıkları, ancak New York Times'ın içeriğine "özel bir önem verdikleri" ve "Times'ın gazeteciliğe yaptığı devasa yatırımı izinsiz ya da ödemesiz olarak ikame ürünler oluşturmak için kullandıkları" iddia ediliyor.

Dava, gazetenin "telif hakkıyla korunan haber makalelerinin, derinlemesine araştırmaların, fikir yazılarının, incelemelerin, nasıl yapılır kılavuzlarının ve daha fazlasının" yapay zeka ürünleri oluşturmak için "yasadışı kullanımının" The Times'ın bu hizmeti sağlama yeteneğini tehdit ettiğini iddia ediyor.

Dava dilekçesinde Times, fikri mülkiyetinin kullanımı konusunda teknoloji firmalarına, ticari anlaşmalar ve yapay zeka ürünleri etrafında "korkuluklar" da dahil olmak üzere "dostane bir çözüm" araştırmak için başvurduğunu ancak görüşmelerin durduğunu söyledi.

Times davası parasal bir talep içermiyor, ancak 80 milyar dolar değerindeki OpenAI ve 2,8 milyon dolar değerindeki ortağı Microsoft'un "milyarlarca dolarlık yasal ve fiili zarardan" sorumlu tutulması gerektiğini söylüyor.