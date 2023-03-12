2023’ün en hızlı Android telefonları açıklandı

Çinli şirket Cheetah Mobile’in bünyesinde bulunan performans uygulaması AnTuTu tarafından 2023’ün Şubat ayının en hızlı Android telefonları açıklandı. Nubia, Samsung’a fark attı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 13:02
2023’ün en hızlı Android telefonları açıklandı
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Akıllı telefonları ve diğer mobil cihazların hızını test etmek için kullanılan AnTuTu programı tarafından en hızlı Android cihazlar açıklandı.  

Geekbench benzeri bir program olan AnTuTu’ya göre en hızlı telefon Nbuia Red Magic 8 Pro+ oldu. Nbuia’yı ise Vivo X90 Pro+ takip etti.  

2023 Şubat ayının en hızlı telefonlarının listesinin tam hali ise şöyle:  

1- Red Magic 8 Pro+ (16GB RAM + 512 GB Dahili Depolama Alanı, Snapdragon 8 Gen 2) 

2- Vivo X90 Pro+ (12 GB RAM + 512 GB Dahili Depolama Alanı, Snapdragon 8 Gen 2) 

3- IQOO 11 (16 GB RAM + 256 GB Dahili Depolama Alanı, Snapdragon 8 Gen 2) 

4- Samsung Galaxy S23 Ultra (12 GB RAM 1024 GB Dahili Depolama Alanı, Snapdragon 8 Gen 2 3.36 GHz) 

5- Samsung Galaxy S23+ (8 GB RAM + 512 GB Dahili Depolama Alanı, Snapdragon 8 Gen 2 3.36 GHz)

6- Samsung Galaxy S23 (8 GB RAM + 256 GB Dahili Depolama Alanı, Snapdragon 8 Gen 2 3.36 GHz) 

7- OnePlus 11 (16 GB RAM + 256 GB Dahili Depolama Alanı, Snapdragon 8 Gen 2) 

8- ROG Phone 6D (12 GB RAM + 256 GB Dahili Depolama Alanı, Dimensity 9000+) 

9- Xiaomi Mi 12T Pro (8 GB RAM + 256 GB Dahili Depolama Alanı, Snapdragon 8+ Gen 1) 

10- Redmi K50 Ultra (8 GB RAM + 256 GB Dahili Depolama Alanı, Snapdragon 8+ Gen 1)


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