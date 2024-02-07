2024 boyunca 50 milyon adet Amazon hissesi satılacak

Yayınlanma: 07.02.2024 - 13:50

Güncelleme: 07.02.2024 - 13:50

Jeff Bezos Amazon'un kurucusu olsa da pek çok şirkete ve yatırıma da sahip. Dünyanın en zenginleri arasında ilk 5'te yer alan-güncel olarak ikinci- Bezos, yeni yatırımlar ve yeni şirketler için para gerektiği için 50 milyon adet Amazon hissesini satacağını duyurdu.

AMAZON HİSSELERİ SATILACAK

Bilindiği üzere Elon Musk ve Jeff Bezos arasında önemli bir rekabet var. Musk'ın da Bezos'un da uzay şirketi var ve rekabet burada oldukça yüksek. Daha önce dünyanın en zenginleri arasında Musk'ın önünde yer alan Bezos, yıllar içinde Musk'ın gerisinde kaldı ve bu rekabeti daha da alevlendirdi.

Öte yandan Musk'ın SpaceX'i ile Bezos'un Blue Origin'i arasında da uzay tarafında bir yarış var. Tahminlere göre Bezos, uzay yarışında avantajlı tarafa geçmek için hisselerini elinden çıkartıyor.

Amazon'un kurucusu pek çok sebepten kaynaklı olarak elindeki hisseleri satıyor. Böylece, farklı yatırımlar yapmayı ve servetini katlamayı planlıyor.

Jeff Bezos kısa bir süre önce ABD'de ilgili kurumlara yaptığı başvuruda 31 Ocak 2025 tarihinden öncğe şirketteki 50 milyon hissesini satmayı hedeflediği aktarılıyor. Bezos'un icra kurulu başkanı olduğu şirketin hisseleri de yüzde 8 oranında yükseldi.

Bezos, Amazon'un 988 milyon hissesini elinde barındıyor.