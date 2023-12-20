Jeff Bezos'un Blue Origin'i New Shepard roketini başarıyla fırlattı

Jeff Bezos'un havacılık ve uzay şirketi Blue Origin, 2022'deki başarısız denemesinin ardından "New Shepard" roketini başarılıyla fırlattı.

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Yayınlanma: 20.12.2023 - 16:00
Jeff Bezos'un Blue Origin'i New Shepard roketini başarıyla fırlattı
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CNN'in haberine göre, Blue Origin'in Batı Teksas'taki tesisinde, New Shepard roketi misyonunu başarıyla tamamladı.

Roket, yükünü bıraktıktan bir süre sonra başarılı şekilde yeryüzüne indi.

Blue Origin çalışanı Erika Wagner, "Bir sonraki mürettebatlı uçuşumuzu dört gözle bekliyoruz." dedi.

New Shepard'in fırlatılması, sistemsel sorunlar nedeniyle 18 Aralık'ta iptal edilmişti.

GEÇEN YAPILAN TEST UÇUŞU BAŞARISIZ OLMUŞTU

Blue Origin'e ait insansız uzay aracı, 2022'de fırlatıldıktan dakikalar sonra yaşanan arıza nedeniyle başarısız bir deneme gerçekleştirmişti.

Teksas'ın Cape Canaveral Uzay Üssü'nden 23'üncü defa fırlatılan New Shepard, havalandıktan kısa süre sonra roket bölümünde yaşanan sorun nedeniyle yolculuğuna devam edememişti.


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