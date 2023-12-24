Jeff Bezos'a göre insanlar önce uzay istasyonlarında yaşayacak

Yayınlanma: 24.12.2023 - 13:18

Güncelleme: 24.12.2023 - 13:18

Uzay tutkusu ve oraya harcayarak milyon dolarların olmasıyla ortak noktada buluşan Elon Musk ve Jeff Bezos pek çok konuda ayrışıyor. Bezos, verdiği bir röportajda güneş sisteminde "bir trilyon" insanın yaşayacağı uzak bir gelecek umduğunu ancak oraya ulaşmanın tek yolunun devasa uzay istasyonları olduğunu söylüyor.

GEZEGENLER, UZAY İSTASYONLARINDA DÖNÜŞMEDİKÇE ÇOK KÜÇÜK KALIYOR

Chip'in aktardığı gibi Bezos'a göre güneş sistemi bu kadar büyük bir medeniyeti desteklemeye yetecek kaynaklara sahip ancak insanlar başka gezegenlerde yaşamayacak. Ona göre bunun yolu dev uzay istasyonları. Çünkü Bezos "Gezegen yüzeyleri, onları dev uzay istasyonlarına dönüştürmediğiniz sürece çok küçüktür" diyor.

Bezos, silindirik uzay istasyonlarına benzeyen uzay kolonilerindeki yaşamı desteklemek için insanların gezegenlerden veya aydan kaynak alacağını düşünüyor. Bezos, ayrıca gelecekte insanların uzay istasyonları ile Dünya arasında gidip gelmeyi seçebileceklerini ve uzay kolonizasyonunun gezegeni korumanın bir yolu olduğunu düşünüyor.

En büyük rakibi Elon Musk'ın planları ise Bezos'un uzay kolonisi fikrinden farklı. Musk daha önce Mars'ta koloni kurma hedeflerinden bahsetmişti. Hatta 2050 yılı gibi yakın bir gelecekte insan yerleşimleri inşa etmeye başlamak istediğini söylemişti.