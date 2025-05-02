2024'te kuantum teknolojilerine 40 milyar dolar yatırım yapıldı

Yayınlanma: 02.05.2025 - 19:16

Güncelleme: 02.05.2025 - 19:16

ComPro Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Keklik, 2024'te kuantum teknolojilerine dünyada yaklaşık 40 milyar dolarlık bir yatırım yapıldığını belirterek gelecek yıllarda bu yatırımların artarak devam edeceğini söyledi.

TEKNOFEST, KKTC'de kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 132 kurumun katılımıyla eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor. TEKNOFEST'e katılan ComPro Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Keklik, kuantum teknolojileriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Atomun altına inildiğinde kuantum fiziği ve mekaniğinin kurallarının devreye girdiğini belirten Keklik, "Burada, ikili sistemin haricinde 0 ve 1'in bir arada olduğu ve 0 ve 1'in arasındaki bütün olasılıkların hesaplanabildiği bir şey sonucunda elde ettiğimiz bir teknolojiyi konuşuyoruz." dedi.

Kuantum teknolojisiyle çözülmesi imkansız olan problemlerin artık saniyeler içinde çözülebildiğini anlatan Keklik, "Kuantum bilgisayarların olduğu yerde mevcut klasik bilgisayarlar da olmaya devam edecek. Bunlar hibrit çalışacaklar. Temel fark ikisinin de kullanım alanlarının ayrı olması. Kuantum bilgisayarların kullanıldığı alanlar klasikte çözülmesi imkansız veya hiçbir zaman çözülemeyecek konuları çözmek." diye konuştu.

IBM'den kuantum teknolojilerine 30 milyar dolar yatırım

Keklik, şifre kırmanın bu konuya örnek olarak verilebileceğini belirterek "Şu andaki RSA şifrelemelerin dünyada çözülme ihtimali neredeyse yok. Mevcut bilgisayarlarla bu şifrelerin çözülmesi yaklaşık 300 trilyon yıl alıyor ama 4100 kübitlik bir kuantum bilgisayarla 4 saniyede çözebiliyoruz. Ayrıca, kuantum kriptografi ile veri yüzde 100 güvenli hale geliyor." değerlendirmesini yaptı.

2024 yılında kuantum teknolojilerine dünyada yaklaşık 40 milyar dolarlık yatırım yapıldığının altını çizen Keklik, "Bu rakam 2023 yılında 15 milyar dolardı. 2025 yılında IBM'nin yeni duyurusuna göre tek başına bu şirket kuantuma 30 milyar dolar yatırım yapacak. Biz 2023 yılında kurulmuş bir şirketiz. Bu şirket tamamen kuantum teknolojilerine odaklanıyor." ifadelerini kullandı.