Kuantum ağları için ilk işletim sistemi geliştirildi

Yayınlanma: 13.03.2025 - 17:39

Güncelleme: 13.03.2025 - 17:39

Science Daily'nin haberine göre, Avrupa merkezli Kuantum İnternet Birliği'nden (QIA) bilim insanları, kuantum ağlarının teorik kavram olmaktan çıkarılarak internetin geleceğinde devrim yaratabilecek teknolojiye dönüştürülmesi yönünde önemli ilerleme kaydetti.

Bilim insanları, verilerin kuantum kurallarıyla şifrelenmesi sayesinde daha güvenli iletişim imkanı sunan kuantum ağları için "QNodeOS" adını verdikleri ilk işletim sistemini geliştirdi.

DAHA HIZLI VE KOLAY

Bu işletim sistemi sayesinde bilgisayar programcılarının, kuantum donanımının karmaşıklığına takılmadan, daha hızlı ve kolay şekilde kuantum ağ uygulamaları geliştirebileceğini ifade eden bilim insanları, bunun, kuantum teknolojisinin topluma yayılmasının önünü açabileceğini belirtti.

Bilim insanları, kuantum ağlarının farklı noktalarda bağımsız çalışan uygulamalar gerektirmesine rağmen QNodeOS'un çeşitli donanım türleriyle uyumlu olduğunu vurguladı.

Kuantum ağ teknolojisinin gelişimini hızlandırmak isteyen bilim insanları, QNodeOS'u daha fazla araştırmacıya açmayı planladıklarını vurguladı.

Çalışmayla ilgili makale "Nature" dergisinde yayınlandı.