Yayınlanma: 12.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 12.10.2024 - 04:00

Paribu’nun açıkladığı ‘Kripto Para Bilinirlik ve Algı Araştırması 2024’ün sonuçlarına göre, kripto varlıklarla işlem yapanların yüzde 70’i Bitcoin’i, yüzde 29’u ise Ethereum’u tercih etti. Kripto paranın kullanım amaçları sorulduğunda ise kripto para ile işlem yapan her 4 kişiden 3’ü, kısa vadeli alım satım işlemi için kullanıldığını ifade etti. Araştırmada şu sonuçlar yer aldı:

2024’te üniversite mezunlarının kripto para ile işlem yapma oranı yüzde 39’a yükseldi. 2023’te bu oran yüzde 30’du. İlköğretim mezunlarının kripto para ile işlem yapma oranı yüzde 22’den yüzde 19’a geriledi.

En çok 25-44 yaş arasındaki kişiler işlem yapıyor. Kripto para ile işlem yapanların ortalama yaşı 2023’te 33.3’ten 2024’te 34.7’ye yükseldi.

Kripto para kavramını duyan kadınlarda işlem yapma oranı yüzde 21’ken erkeklerde bu oran yüzde 31 oldu. Kadınların işlem yapma oranı 2023’e kıyasla gerilerken erkeklerin işlem yapma oranı artış gösterdi.

ŞAMPİYON ALTIN

Yatırım yapan her 10 kişiden 3’ü kripto parayı tercih ediyor. Altın yüzde 56 ile en çok tercih edilen yatırım aracı olurken gayrimenkul tercihi ise yüzde 30’dan yüzde 26’ya geriledi.

Kripto para ile işlem yapanların 3’te 1’i hesaplarını günde en az bir kere kontrol ediyor. İşlem yapan her 10 kişiden 5’i ise ayda bir kereden fazla işlem yapıyor.

Kripto parayı duyan her 3 kişiden 1’i için kripto para denildiğinde akla ilk gelen kavram dijital parayken, yüzde 20’si için Bitcoin. Kripto para denildiğinde aklına yatırım gelenlerin oranı 2023’te yüzde 9’ken 2024’te yüzde 17 oldu.

FİBER MOBİLİTE ÇAĞI

Türk Telekom, fiberdeki gücünü mobile taşıdı ve Fiber Mobilite çağını başlattı. Şirket yeni dönemin detaylarını reklam yüzü Tolga Çevik’le tanıttı.

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, “Memleketin bir şehrinde değil her şehrinde anlayışıyla, 81 ilin tamamını uçtan uca fiber ağlarla örüyor, fiberdeki gücümüzü mobile de taşıyoruz. 4.5G mobil istasyonlarımızın yüzde 52’si fibere bağlı durumda” dedi.

‘KESİNTİSİZ DİJİTAL DÖNÜŞÜM SÜRECİ’

Beko’nun Ankara’daki bulaşık makinesi fabrikası, Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) en gelişmiş üretim tesislerini belirlediği “Global Lighthouse Network”e kabul edildi. Daha önce bu listeye Romanya Ulmi çamaşır makinesi ve Eskişehir buzdolabı fabrikası ile Ford Otosan’ın Kocaeli Fabrikası dahil edilmişti. Koç Holding Üst Yöneticisi Levent Çakıroğlu “2016’dan bu yana kesintisiz dijital dönüşüm programı uyguluyoruz. Ar-Ge ve inovasyon alanındaki stratejik yatırımlarımızla ikinci yüzyılımıza emin adımlarla ilerliyoruz” diye konuştu.



BU SAAT TANSİYON ÖLÇÜYOR

HuaweI, tansiyon ölçen saati Watch D2, birçok golf sahasının yüklü olarak geldiği Watch Ultimate Green Edition ve WiFi 7 destekli Huawei WiFi 7 BE3’nin de aralarında bulunduğu yeni ürünlerini tanıttı.

Watch D2, 24 saat boyunca doğru kan basıncı ölçümü sağlarken, HUAWEI TruSense sistemi sayesinde hassas sonuçlar sunuyor.

Huawei ayrıca THY ve Acıbadem Hastaneleri ile gerçekleştirdiği işbirliklerini de duyurdu.

SEKTÖRDEN



AVRUPA Birliği (AB), online alışveriş sitesi Temu’dan yasa dışı ürün satışlarına karşı alınan önlemlere dair bilgi isteğinde bulundu. Platformun söz konusu bilgileri 21 Ekim’e kadar sağlaması gerektiği ifade edildi.

VODAFONE Pay Mobil Ödeme müşterileri için yeni bir kampanya başlattı. Spotify ve GAİN gibi dijital platformlardaki üyeliklerini ilk kez Vodafone faturasına yansıtarak başlatan müşterilere yüzde 50 indirim sunuluyor.

HEPSİBURADA, “Hepsiburada İş Ortağım Buluşmaları”nın ikincisini Ankara’da gerçekleştirdi. Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün, “Türkiye’de e-ticaret sektörünün 2023 ve 2024 yılında yakaladığı hızlı büyümenin 2025’te de devam etmesini öngörüyoruz” dedi.