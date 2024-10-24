Sosyal medya kullanma yaşı 15'e çıkartılacak

Yayınlanma: 24.10.2024 - 21:19

Güncelleme: 24.10.2024 - 21:19

Sosyal medyanın gençler ve küçük yaştaki çocuklar üzerindeki etkisi biliniyor. Norveç de hükümet düzeyinde bir düzenleme ile sosyal medyadaki yaş sınırını belirliyor. Norveç, hükümetin teknoloji şirketlerine karşı kampanyasını artırmasının ardından sosyal medyada 15 yaş sınırını sıkı bir şekilde uygulamaya koyacak.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, bunun zor bir mücadele olacağını kabul ediyor olsa da politikacılara çok iş düştüğünü söylüyor. Çocukları algoritmalardan korumak için politikacıların mücadele etmesi gerektiğini savunuyor.

İskandinav ülkesinde halihazırda 13 yaş sınırı zaten bulnuyor. Buna rağmen, Norveç medya otoritesinin araştırmasına göre dokuz yaşındaki çocukların yarısından fazlası, 10 yaşındaki çocukların yüzde 58'i ve 11 yaşındaki çocukların yüzde 72'si sosyal medya kullanıyor.

Hükümet, çocukların yaş sınırlamalarını aşmasının önüne geçmek için daha fazla düzenleme yapmak istiyor.Bunlar arasında, sosyal medya kullanıcılarının kişisel verilerinin platform tarafından işlenmesini kabul edebilmeleri için 15 yaşında olmalarını gerektiren Kişisel Veriler Yasası'nda değişiklik yapılması ve sosyal medya için yaş doğrulama bariyeri geliştirilmesi yer alıyor.