2024'ün en çok abartılan teknolojileri

Yayınlanma: 17.06.2024 - 13:50

Güncelleme: 17.06.2024 - 13:50

Her yıl yepyeni özelliklere sahip teknolojik cihazlar tanıtılıyor. Bazıları bilinen teknoloji şirketlerinden gelirken, bazıları daha küçük girişimlerden olabiliyor. Peki, 2024 yılında en çok abartılan teknolojiler hangileri oldu?

2024'TE EN ÇOK ABARTILAN TEKNOLOJİLER

Yapay zekaya sahip bilgisayarlar

Dizüstü bilgisayar teknolojileri ilerlerken pek çok yenilik de bu cihazlarla sunuluyor. Özellikle daha fazla ekran isteyenlere klavyenin alt kısmında sunulan ekranlardan, incecik dizüstü cihazlara kadar hatta şeffaf ekranlı olanlara kadar çok çeşitli versiyonlar tanıtıldı. Ancak bu yıl yapay zeka devrimiyle birlikte yapay zekaya sahip bilgisayarlar da konuşulmaya başlandı.

Pek çok bilgisayarda sunulan yapay zeka özellikleri, zaten yıllardır bu cihazları daha fonksiyonel hale getiriyor. Bu yıl tanıtılanlar ise "Yapay Zeka Bilgisayarları" olarak sınıflandırılmalarına rağmen, özel tasarlanmış işlemcilere sahip olmasının yanında çoğu, yapay zeka işleme söz konusu olduğunda yalnızca performans artışı sağlıyor.

Apple Vision Pro

Apple Vision Pro'yu geçen yıl tanıttı ancak 2024 yılında ilk kullanıcılarına ulaştı. O da ilk etapta ABD'de oldu. Aylar sonra, farklı ülkelerde resmi olarak satılan cihazın oldukça abartıldığı ortaya çıktı. Hatta bir heves satılan alınan Vision Pro'ların iade edildiğine yönelik pek çok haber ortaya çıktı.

Cihaz ilk etapta büyük ilgi görse de içinde yer alan teknolojiler 8-10 yıl önce tanıtılan cihazlardaki özelliklerin geliştirilmiş halleri, yani pek çoğu “yeni” olmadığı için gözden çabuk düştü. Aynı zamanda uzun kullanımda başı rahatsız ettiren Vision Pro, bu haliyle teknoloji çevresinde eksikleri olan bir cihaz olarak nitelendirilmeye başlandı.

Apple WWDC 24'te VisionOS 2'yi duyurmuştu.

Rabbit R1

Duyurulduğu andan itibaren dikkat çeken ve kullanıcıların çıkmasını merakla beklediği Rabbit R1, piyasaya çıktıktan sonra hayal kırıklığı yarattı. Sunacağı söylenilen özellikleri sunamayan ve oldukça basit kalan Rabbit R1, yapay zeka özelliklerine sahip olmasına rağmen bunu iyi aktaramadı. CES'te sahneye ilk kez çıktığında yüksek özellikleriyle sunulan cihaz, yapay zeka asistanı olarak tanıtılmıştı.

Süper akıllı olarak tanıtılan cihaz, ChatGPT gibi soruları yanıtlamak yerine, telefonun yapabilediği hemen hemen her şeyi yapabiliyor olması gerekiyordu. Ancak pratikte gösterilen pek çok şeyi yanlış olarak tanımlıyor ve o kadar da hızlı değil.

Humane Ai Pin

Rabbit R1 benzeri bir görünümde olan Humane Ai Pin, aslında ondan çok daha önceden beri geliştiriliyor. Yaklaşık 5 yıldır geliştirilen Humane Ai Pin, temelde insanları akıllı telefonlardan kurtaracak yapıda olduğu iddia edilen bir cihaz olarak karşımıza çıkmıştı. Eski Apple tasarımcılarının da yer aldığı ekibin elinden çıkan ürün, 100 bin adet satış hedefine yaklaşamadı. Yalnızca 10 bin adet satış yapılabildi. Bunda cihazın sunmak istediklerini sunamaması ve 699 dolarlık yüksek fiyatının etkisi de var.





Basit, ekransız bir tasarıma sahip olan Ai Pin, küçük boyutlu ve hafif olmasının yanı sıra el hareketleri için özel olarak tasarlanmış bir cihaz. Ai Pin'in Bluetooth özellikleri bulunuyor ve kablosuz kulaklıklarla senkronize edilebiliyor. Trust Light, giriş, optik veya ses sensörlerinin aktif olduğunu göstererek tam şeffaflık sağlayabiliyor. Ele yansıtılan ekran ile pek çok tanıtımı yapılan ürün, telefonlara alternatif olamadı.

Yansıttığı ekranın çözünürlüğü 720p olarak kalan Ai Pin, yakın zamanda da şarj konusunda sorunlarla gündeme geldi. Şirket, potansiyel yangın çıkmasından kaynaklı üçüncü taraf satıcı tarafından sağlanan şarj kutusu aksesuarlarını kullanmayı bırakmayı dahi önerdi.

Yakaya takılabilen Ai Pin, aşırı ısınma sorunuyla da gündeme gelmişti.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung'un en son tanıttığı S24 serisinin üyelerinden biri olan S24 Ultra, gelişmiş özelliklere sahip olsa da bazı kamera sorunlarının yaşanması, ekranda bazı aksiliklerin olması ve bazı sorunlar sebebiyle kullanıcılar tarafından hayal kırıklığı ile karşılandı.