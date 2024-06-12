Robot köpek ile fabrikadaki sorunlar tespit ediliyor! BMW'den ürpertici teknoloji...

MERDİVEN ÇIKABİLİYOR

Merdiven çıkabilen SpOTTO aynı zamanda BMW'nin Hams Hall tesisinin dijital ikizi için veri topluyor ve gelecekte analog kontrolleri okumak da dahil olmak üzere daha fazla iş yapabilir, ancak umarız ileride kaytaran işçileri ispiyonlamaz veya kişisel ve biyometrik verileri toplamaz.