Robot köpek ile fabrikadaki sorunlar tespit ediliyor! BMW'den ürpertici teknoloji...
Robot köpek SpOTTO, BMW'nin Hams Hall motor fabrikasında aşırı ısınan makineleri ve basınçlı hava sızıntılarını tespit etmek için görsel, termal ve akustik sensörler kullanıyor. SpOTTO adını BMW'nin kurucusu ve oğlundan alıyor.
BMW'nin Hams Hall motor fabrikasında askeri yüklenici Boston Dynamics tarafından yaratılan bir robot koklayıcı köpek bulunuyor.
ADINI BMW KURUCULARINDAN ALIYOR
SpOTTO adını BMW'nin kurucularından birinden ve onun dört zamanlı motoru icat eden oğlundan alıyor.
Elektrikli köpek, makinelerin çok sıcak çalışıp çalışmadığını tespit etmek ve basınçlı hava hatlarındaki sızıntıları bulmak için kullanılıyor.
SpOTTO adını bir çift Otto'dan alıyor: İlki BMW'nin kurucularından Gustav Otto, ikincisi ise dört zamanlı içten yanmalı motorun mucidi olan oğlu Nicolaus.
ROBOTUN GÖREVLERİ
Robotun kulübesi, her yıl 400 bin BMW ve Mini TwinPower turbo motor üreten İngiliz Midlands fabrikası. Görevi ise sorunları koklayarak bu motorların üretim hatlarında ilerlemesine yardımcı olmak.
Robot tazı, kontrol edilmediği takdirde fabrikanın kapanmasına ya da genel bir verimsizliğe yol açabilecek aşırı ısınan makineleri ve basınçlı hava kaçaklarını tespit etmek için görsel, termal ve akustik sensörler kullanıyor.
MERDİVEN ÇIKABİLİYOR
Merdiven çıkabilen SpOTTO aynı zamanda BMW'nin Hams Hall tesisinin dijital ikizi için veri topluyor ve gelecekte analog kontrolleri okumak da dahil olmak üzere daha fazla iş yapabilir, ancak umarız ileride kaytaran işçileri ispiyonlamaz veya kişisel ve biyometrik verileri toplamaz.
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