Robot köpek ile fabrikadaki sorunlar tespit ediliyor! BMW'den ürpertici teknoloji...

Robot köpek SpOTTO, BMW'nin Hams Hall motor fabrikasında aşırı ısınan makineleri ve basınçlı hava sızıntılarını tespit etmek için görsel, termal ve akustik sensörler kullanıyor. SpOTTO adını BMW'nin kurucusu ve oğlundan alıyor.

cumhuriyet.com.tr
12 Haziran 2024 Çarşamba, 13:47
Robot köpek ile fabrikadaki sorunlar tespit ediliyor! BMW'den ürpertici teknoloji...

BMW'nin Hams Hall motor fabrikasında askeri yüklenici Boston Dynamics tarafından yaratılan bir robot koklayıcı köpek bulunuyor.

Robot köpek ile fabrikadaki sorunlar tespit ediliyor! BMW'den ürpertici teknoloji...

ADINI BMW KURUCULARINDAN ALIYOR

SpOTTO adını BMW'nin kurucularından birinden ve onun dört zamanlı motoru icat eden oğlundan alıyor.

Robot köpek ile fabrikadaki sorunlar tespit ediliyor! BMW'den ürpertici teknoloji...

Elektrikli köpek, makinelerin çok sıcak çalışıp çalışmadığını tespit etmek ve basınçlı hava hatlarındaki sızıntıları bulmak için kullanılıyor.

Robot köpek ile fabrikadaki sorunlar tespit ediliyor! BMW'den ürpertici teknoloji...

SpOTTO adını bir çift Otto'dan alıyor: İlki BMW'nin kurucularından Gustav Otto, ikincisi ise dört zamanlı içten yanmalı motorun mucidi olan oğlu Nicolaus.

Robot köpek ile fabrikadaki sorunlar tespit ediliyor! BMW'den ürpertici teknoloji...

ROBOTUN GÖREVLERİ

Robotun kulübesi, her yıl 400 bin BMW ve Mini TwinPower turbo motor üreten İngiliz Midlands fabrikası. Görevi ise sorunları koklayarak bu motorların üretim hatlarında ilerlemesine yardımcı olmak.

Robot köpek ile fabrikadaki sorunlar tespit ediliyor! BMW'den ürpertici teknoloji...

Robot tazı, kontrol edilmediği takdirde fabrikanın kapanmasına ya da genel bir verimsizliğe yol açabilecek aşırı ısınan makineleri ve basınçlı hava kaçaklarını tespit etmek için görsel, termal ve akustik sensörler kullanıyor.

Robot köpek ile fabrikadaki sorunlar tespit ediliyor! BMW'den ürpertici teknoloji...

MERDİVEN ÇIKABİLİYOR

Merdiven çıkabilen SpOTTO aynı zamanda BMW'nin Hams Hall tesisinin dijital ikizi için veri topluyor ve gelecekte analog kontrolleri okumak da dahil olmak üzere daha fazla iş yapabilir, ancak umarız ileride kaytaran işçileri ispiyonlamaz veya kişisel ve biyometrik verileri toplamaz.

otomobil BMW otomotiv insansı robot robot robot köpekler

En Çok Okunan Haberler