Bu teknolojiyle telefonlar 1 dakikada şarj olabilir

Yayınlanma: 04.06.2024 - 13:58

Güncelleme: 04.06.2024 - 13:58

Bilim insanları ve araştırmacılar en verimli şarj teknolojisini geliştirmek için uzun yıllardır çalışıyor. Boyut ve çeşitlilik açısından şarj cihazları geliştirilse de istenen 'hız' halen elde edilmiş değil. Yeni yapılan buluş kısa sürede cihazların şarj olmasına katkı sağlayabilir. Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayınlanan çalışmanın makalesine göre telefonlar ve dizüstü bilgisayarların 60 saniyede şarj olması mümkün olabilecek.

TELEFONU YA DA DİZÜSTÜ BİLGİSAYARI 60 SANİYEDE ŞARJ ETMEK MÜMKÜN OLABİLİR

Bu yeni buluş Colorado Boulder Üniversitesindeki araştırmalar tarafından keşfedildi. Temelinde ise iyonların süper kapasitörlerde nasıl hareket ettiğine dair yeni bir kavrayış sunuyor. İyonların hareketini daha verimli hale getirmeye odaklanan çalışma, enerjinin daha hızlı hareket etmesini sağlayabilir bu da daha hızlı şarj anlamına geliyor.

Süper kapasitörler, iyonların gözeneklerinde birikmesine dayanan enerji depolama cihazları olarak biliniyor. Hızlı şarj süreleri ve daha uzun ömürleri nedeniyle geleneksel pillere göre önemli bir avantaja sahipler.

Bu atılımın çeşitli enerji depolama cihazları için oldukça önemli etkileri var. Hızlarıyla bilinen süperkapasitörler için verimli iyon hareketi önemli. Araştırmacılar, iyon hareketinin verimliliğini artırarak süper kapasitörlerdeki enerjinin şarj edilmesini ve serbest bırakılmasını daha da hızlı hale getirmeyi amaçlıyor.

Henüz uygulanmamış olsa da araştırmacılar, gözenekli malzemelerdeki iyon akışını iyileştirmek için kimya mühendisliği tekniklerden yararlanmayı hedefliyorlar.

Potansiyel uygulamalar ise oldukça geniş. Tüketici elektroniğinden elektrikli araçlara ve elektrik şebekelerine kadar, enerjiyi daha verimli bir şekilde depolama ve gönderme yeteneği, günlük yaşamımızda dönüştürücü bir etkiye sahip olabilir.

Uzun şarj süreleri hem telefonlarda hem de dizüstü bilgisayarda önemli bir sorun olarak görülüyor. Bu teknoloji ile saniyeler içinde tam şarj olabilen cihazlara ek olarak saatler süren elektrikli araç şarj süreleri de 10 dakikaya kadar inebilir.

Araştırmacılar keşfi yapmak için 175 yılı aşkın bir süredir elektrik akımlarını yönetmek için kullanılan bilimsel yasanın değiştirilmesine de yardımcı oldu. Kirchhoff devre yasası olarak bilinen bu yasa kabaca; kendinden ayrılan iki yola sahip bir düğüm noktasana bir akım gelirse aynı akımın bu iki yol arasında bölünmesine ve toplam giren akım kadar bir düğümden çıkmak zorunda olduğunu gösterir.

Öte yandan bu yasa halen geçerliliğini koruyor. Yine de araştırmacılar aradıkları kayıp halkanın yaptıkları çalışmayla bulunduğunu düşünüyor.