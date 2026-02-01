2025'te en çok satılan telefon modelleri belli oldu

Araştırma şirketi Counterpoint Research küreselde 2025 yılında en çok satılan telefon modellerini açıkladı.

2025’te küresel akıllı telefon pazarında Apple açık ara öne çıktı. Counterpoint Research verilerine göre iPhone 16, yılın dünya genelinde en çok satan modeli oldu.

Apple, ilk 10’da 7 farklı iPhone modeliyle yer aldı.

İŞTE 2025'TE EN ÇOK SATILAN TELEFON MODELLERİ

1- iPhone 16

2- iPhone 16 Pro Max

3- iPhone 16 Pro

4- iPhone 17 Pro Max

5- Galaxy A16 5G

6- Galaxy A06 4G

7- iPhone 17

8- iPhone 15

9- Galaxy S25 Ultra

10- iPhone 16e