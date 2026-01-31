ABD basını tarih verdi: 'Trump, İran'ı vuracak!'

Drop Site News’in aktardığına göre, ABD ordusunun üst düzey yetkilileri, Orta Doğu’daki önemli bir müttefik ülkenin liderliğini bilgilendirerek, Başkan Donald Trump’ın İran’a yönelik askeri saldırıyı bu hafta sonu onaylayabileceğini iletti.

Kaynaklara göre, saldırılar ABD’nin karar vermesi halinde pazar günü kadar erken bir tarihte başlayabilir.

"AMAÇ NÜKLEER PROGRAM DEĞİL"

Haber sitesine konuşan ve Arap hükümetlerine danışmanlık yapan eski bir üst düzey ABD istihbarat yetkilisi, planın temel hedefinin 'rejim değişikliği' olduğunu öne sürdü.

Yetkili, şu ifadeleri kullandı:

Bu mesele nükleer silahlar ya da füze programıyla ilgili değil. Bu, doğrudan rejimi değiştirmeye yönelik.

Kaynağa göre, ABD’li savaş planlamacıları; nükleer tesisler, balistik füze merkezleri ve askeri altyapıyı hedef almanın yanı sıra, özellikle Devrim Muhafızları liderliğini ve İran yönetiminin karar alma kapasitesini 'devre dışı bırakmayı' amaçlıyor.

NETANYAHU'NUN TUTUMU

Aynı kaynak, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun saldırıyı desteklediğini ve Trump’a, “Batı ile uyumlu yeni bir yönetimin kurulmasına yardımcı olabileceklerini” söylediğini aktardı.

İki üst düzey Arap istihbarat yetkilisi de, ABD saldırısının 'çok yakın' olduğu yönünde bilgi aldıklarını doğruladı.

BÖLGESEL DİPLOMASİ SEFERBERLİĞİ

Habere göre, İran Dışişleri Bakanı cuma günü Türk yetkililerle görüştü. ABD, İran ve Türkiye arasında gizli temas mekanizması kurulması için girişimler başlatıldı, hatta üçlü görüşme ihtimali gündeme geldi.

Suudi Arabistan devlet ajansı SPA’ya göre, Veliaht Prens Muhammed bin Selman, İran Cumhurbaşkanı ile yaptığı telefon görüşmesinde ülkesinin hava sahasının ABD saldırısında kullanılmasına izin vermeyeceğini bildirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri de hava sahası ve karasularının askeri operasyonlara açılmayacağını açıkladı.

BEYAZ SARAY SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) habere yorum yapmayı reddetti.

Beyaz Saray ise Drop Site’ı, Trump’ın Oval Ofis’te yaptığı, “Şu anda İran’a doğru ilerleyen büyük bir filo var” açıklamasını yönlendirdi. Trump, İran’a süre verilip verilmediğini ise doğrulamadı.

TAHRAN'DAN SERT UYARI

İran ordusu sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekremniya, İran televizyonuna yaptığı açıklamada, olası bir ABD saldırısının 'bölgesel savaşa dönüşeceğini' söyledi.

Ekremniya, “Bu savaş tüm bölgeye yayılır. İsrail’den ABD üslerine ev sahipliği yapan ülkelere kadar herkes hedef olur” dedi.

İranlı yetkililer, özellikle lider kadroya yönelik suikast girişimlerinin 'emsalsiz karşılık göreceğini' vurguluyor.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Senato’da yaptığı açıklamada, bölgede 30-40 bin ABD askerinin İran füzeleri ve İHA’larının menzilinde olduğunu söyledi.

Tahran Üniversitesi’nden Prof. Fuad İzadi, önceki yaklaşımın caydırıcılık sağlamadığını söyledi.

İzadi’ye göre, İran ordusunun yeni hedefi, olası bir saldırıya 'çok daha ağır' karşılık vermek. Bu kapsamda, “En az 500 ABD askerinin kayıp vermesi hedefleniyor."