Haklarını isteyen Migros işçileri Tuncay Özilhan'ın evinin önünde gözaltı

İnsanca yaşama koşulları talebiyle iş bırakan Migros depo işçileri, direnişlerini Migros'un sahibi Tuncay Özilhan'ın Beykoz'daki evinin önüne taşıdı.

Pankartları ve sloganlarla yürüyüşe geçen işçilere çevik kuvvet ekipleri engel oldu. İşçilerin eylemi öncesinde Beykoz Kaymakamlığının 1 günlük "eylem yasağı" kararı aldığı öğrenildi.

Yasak karşısında geri adım atmayan işçiler, haklarının karşılanması için direnişlerini sürdürme kararlılıklarını dile getirdi.

100'E YAKIN GÖZALTI

Çevik kuvvet ise, buna karşılık işçileri abluka altına aldı. İşçileri 1 saat 10 dakika ablukada bekleten polis, bunun ardından müdahaleye başladı. Polis müdahalesi sonrasında işçiler gözaltına alındı.

Direnişe öncülük eden Depo, Antrepo, Gemi Yapımı ve Deniz Taşımacılığı Sendikası (DGD-SEN) gözaltılara ilişkin kısa bir açıklama yaptı. Eylemin engellenmesine tepki gösterilen açıklamada "İnsanca yaşam isteyen işçilere beş otobüsle geldiler 100’e yakın işçiyi ters kelepçeyle gözaltına aldılar! Vali ve emniyet migros patronlarını korumak, işçilere saldırmak mı sizin göreviniz?" denildi.