2025 yılının en çok hasılat elde eden 10 filmi

Bu yıl en iyi hasılat yapan filmler arasında animasyonlar öne çıkıyor. Eski ve kült bazı hikayelerin filmleri beyaz perdeye aktarıldıklarında oldukça popüler olmayı başardılar. Yılın en iyi hasılat yapan filmi ise Ne Zha 2 oldu. Film Çin yapımı ve 2019 yılındaki aynı filmin devamı. Ne Zha, Çin'de kült bir eser olan "Batı'ya Yolculuk"ta adı geçen kutsal bir figürdür. Ne Zha, iblislerle savaşan ve çocuklar başta olmak üzere bazılarının koruyucu azizi olarak görülür.

Filmin gişe hasılatı ise 2 milyar doların üzerinde oldu. Film, bu hasılatının büyük bir kısmını Çin'den sağlanmış olsa da dünya çapında izlendi.

Bir diğer yapım ise Zootopia 2 oldu. Bu film de bir devam filmi gişe geliri yaklaşık 1 milyar 465 milyon dolar. ABD yapımı olan Zootopia 2, ilk filmin çok beğenilmesinin ardından 9 yıl sonra geldi.

Lilo ve Stitch ise listede 1 milyar doları aşan hasılatıyla yer alıyor. Disney, klasik yapımlarını yeniden uyarlamalarla sunmaya başladı. Klasik çizgi filmini uyarlayan Disney, gişede umduğunu bulmuş görünüyor.

Minecraft filmi ise 150 milyon dolarlık bütçesine karşılık gişede 958 milyon dolarlık hasılata ulaştı. Filmin devamı ise geliştiriliyor ve 2027 yılında karşımıza çıkacak.

Jurassic World Rebirth ise gişede 869 milyon doları aşmayı başardı. Avatar'ın yeni filmi Avatar: Fire and Ash (Ateş ve Kül) 851 milyon doları aşarken, Japon yapımı anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba filmi 780 milyon dolarlık hasılata ulaştı. Film, 20 milyon dolarlık bir bütçe ayrılarak hazırlanmış.

Ejderhanı Nasıl Eğitirsin? Yeniden sunulması olan yapım 636 milyon doların üzerinde hasılat getirdi. Brad Pitt'in başrol olduğu F1 filmi 300 milyon dolar gibi dev bir bütçeyle yola çıkmıştı. Gişede ise 631 milyonun üzerinde hasılat yapmayı başardı.

Yeni Superman filmi ise 616 milyonun üzerinde hasılat yaparak yılın en iyi hasılat getiren filmleri arasında yer aldı.