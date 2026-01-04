Cumhuriyet Gazetesi Logo
Steam'de 2025'in en iyi PC oyunları belli oldu

Steam'de 2025'in en iyi PC oyunları belli oldu

4.01.2026 20:38:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Steam'de 2025'in en iyi PC oyunları belli oldu

Steam farklı oyun ve donanım verilerini yayınlamaya devam ediyor. 2025 yılının en iyi PC oyunları ise listelendi.

Valve'nin oyun hizmeti olan Steam'de oyuncular 2025 yılının en iyi oyunlarını oyladı. Tıpkı Game Awards ödülleri gibi farklı kategorileri barındıran Steam Ödülleri de Yılın Oyunu, En iyi Steam Deck oyunu ve pek çok kategoriyi barındırıyor. 

Steam kullanıcılarına göre yılın oyunu Hollow Knight Silksong oldu. Yılın en iyi VR oyunu ise Midnight Walk olurken, Steam Deck'te en iyi oyun Hades II seçildi. Arkadaşlarla daha zevkli kategorisinin kazananı ise PEAK oldu. 

Üstün görsel stil tarafında ise Silent Hill f kendini gösterirken, en yenilikçi oynanış ARC Raiders, kötü olduğunuz iyi oyun kategorisinde Hollow Knight Silksong seçilmiş. En iyi oyun müziği Expedition 33 ve üstün zengin hikaye kategorisinde Dispatch ödülü göğüslemiş.

İlgili Konular: #bilgisayar #Steam

İlgili Haberler

Teknolojinin bebek beyninde bıraktığı izler ortaya çıkartıldı
Teknolojinin bebek beyninde bıraktığı izler ortaya çıkartıldı 10 yıl süren bir araştırma, bebekken tablet ve telefonla tanışan çocukların beyin yapısında geri dönülemez değişimler saptadı. Erken olgunlaşan beyin ağları, yıllar sonra yavaş karar verme ve yüksek kaygı olarak geri dönüyor.
2026'da telefondan bilgisayara her şey neden daha pahalı olabilir?
2026'da telefondan bilgisayara her şey neden daha pahalı olabilir? Bir zamanlar en ucuz bilgisayar bileşenlerinden biri olan sistem belleği RAM'in fiyatı Ekim 2025'ten bu yana iki kattan fazla arttığı için 2026'da hepimizin kullandığı pek çok cihazın maliyeti artabilir.
Kapatsanız bile arka planda çalışmaya devam eden uygulamalar şarj tüketiyor
Kapatsanız bile arka planda çalışmaya devam eden uygulamalar şarj tüketiyor Akıllı telefonlarda milyonlarca kişinin kullandığı bazı uygulamalar var ancak bu uygulamaların bazıları kapatılmasına rağmen arka planda işlemeye ve telefonun şarjını bitirmeye devam ediyor.