Steam'de 2025'in en iyi PC oyunları belli oldu

Valve'nin oyun hizmeti olan Steam'de oyuncular 2025 yılının en iyi oyunlarını oyladı. Tıpkı Game Awards ödülleri gibi farklı kategorileri barındıran Steam Ödülleri de Yılın Oyunu, En iyi Steam Deck oyunu ve pek çok kategoriyi barındırıyor.

Steam kullanıcılarına göre yılın oyunu Hollow Knight Silksong oldu. Yılın en iyi VR oyunu ise Midnight Walk olurken, Steam Deck'te en iyi oyun Hades II seçildi. Arkadaşlarla daha zevkli kategorisinin kazananı ise PEAK oldu.

Üstün görsel stil tarafında ise Silent Hill f kendini gösterirken, en yenilikçi oynanış ARC Raiders, kötü olduğunuz iyi oyun kategorisinde Hollow Knight Silksong seçilmiş. En iyi oyun müziği Expedition 33 ve üstün zengin hikaye kategorisinde Dispatch ödülü göğüslemiş.