2025'te teknolojide hangi trendler öne çıkacak?

Yayınlanma: 15.01.2025 - 17:34

Güncelleme: 15.01.2025 - 17:34

Casper, yapay zeka destekli sistemleri, 5G teknolojisini, akıllı şehirler ve nesnelerin interneti (IoT) teknolojilerini, kuantum bilgisayarlarını ve veri merkezlerini, 2025 yılı ve sonrasında teknoloji dünyasını önemli ölçüde etkileyecek 5 trend olarak sıraladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, günlük yaşamdan iş hayatına kadar tüm alışkanlıkların etkileneceği 2025, alanlarında çığır açacak gelişmelerin ve geleceğe yön verecek birçok yeniliğin ortaya çıkmasıyla, teknolojide "yeni bir çağ" başlatmaya hazırlanıyor.

Casper, 2025 ve sonrasında teknoloji dünyasını şekillendirecek 5 trendi ve bu yeniliklerin kullanıcı deneyimlerini nasıl değiştireceğine ilişkin görüşlerini paylaştı.

Buna göre, 2025'te daha da gelişmesi beklenen yapay zeka destekli sistemler, hızla gelişen trendler ve değişen kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda önemli bir dönüşüm yaşayacak. Yüksek performanslı oyun bilgisayarları ve mobilite için kullanılan dizüstü bilgisayarlar, yapay zeka entegrasyonu sayesinde daha verimli, güçlü ve üretken hale gelecek. Yapay zekanın gelişimiyle ortaya çıkacak "Yapay Zeka Ajanları" ise düşünebilen, öğrenebilen ve özerk bir şekilde hareket edebilen bilgisayar programları olarak yeni bir dönem başlatacak. Bu sayede, üretken yapay zeka, işletmelerde verimliliği artırarak maliyetleri düşürecek.

Çok daha hızlı veri iletim bağlantıları sunması öngörülen 5G teknolojisi ise çevrim içi bağlantı gerektiren birçok noktada önemli değişimlere sahne olacak. 1 Gbps maksimum hıza ulaşan 4G'ye kıyasla 10 Gbps hıza ulaşması beklenen 5G, yüksek çözünürlükte video akışları, oyunlar ve yoğun veri gerektiren uygulamalar için önemli bir avantaj sağlayacak. 1 milisaniyeye kadar inmesi planlanan düşük gecikmesi süresiyle ev otomasyonu, sağlık izleme cihazları, akıllı şebeke sistemleri ve giyilebilir teknolojiler, daha hızlı ve güvenilir bir şekilde çalışacak.

Akıllı şehirler ve IoT, birbirine entegre olacak

Akıllı şehirler ve IoT teknolojilerinin, 2025 itibarıyla şehir yaşamını önemli ölçüde dönüştürmesi bekleniyor. Akıllı şehirler, sürdürülebilirlik ve verimlilik odaklı altyapı sistemleriyle şehirlerin daha yaşanabilir hale gelmesini hedefliyor. Bu hedefler arasında, trafik sıkışıklığının yüzde 30 oranında azaltılmasıyla ulaşımda verimliliğin artırılması yer alıyor. Enerji tüketimi ise akıllı sistemler sayesinde daha verimli hale gelecek ve bu durum, büyük ölçüde tasarruf sağlayacak. 2025'te dünya genelinde 41 milyar IoT cihazının aktif hale gelmesi bekleniyor. Her kişi için ortalama 5 cihaz anlamına gelen bu artışın, sağlık alanında bir dönüşüm başlatması öngörülüyor. Gerçek zamanlı izleme cihazları, kişilerin sağlık durumunu takip edecek ve doktorlara anında veri aktaracak. 2025, akıllı şehirlerin ve IoT'nin güvenli, verimli ve sürdürülebilir bir yaşam için entegre olduğu bir dönemi işaret edecek.

2025, kuantum teknolojilerinin de daha somut bir şekilde hayatlara etki etmeye başladığı bir yıl olacak. Birleşmiş Milletler'in (BM) bu yılı "Uluslararası Kuantum Bilimi ve Teknolojisi Yılı" ilan etmesi, kuantum bilgisayarların önemini gözler önüne seriyor. 2025'deki bulut tabanlı kuantum bilişimdeki gelişmeler, bu teknolojiyi daha fazla işletme ve kuruluşun kullanımına sunacak ve potansiyelini daha görünür kılacak. Kuantum algoritmalarının doğal dil işleme, otonom sürüş ve bilgisayarlı görüş gibi yapay zeka uygulamalarında verileri benzersiz bir hızda işleyebilmesi, yapay zekanın evrimini hızlandıracak.

2025'te veri merkezleri, yapay zeka kullanımının hızla artması ve büyük veri analitiği ihtiyaçlarının genişlemesiyle, daha kritik rol üstlenecek. Yapay zeka uygulamalarının gelişimi, veri işleme ve depolama kapasitelerinin katlanarak büyümesini gerektirecek. Veri merkezlerinin, bu süreçte enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik odaklı bir dönüşüm geçirmesi öngörülüyor. Özellikle sıvı soğutma sistemleri ve yenilenebilir enerji kaynaklarının daha yaygın kullanımı, veri merkezlerinin çevresel etkilerini azaltmada önemli bir adım olacak. Yapay zeka destekli yönetim sistemleri sayesinde veri merkezleri, operasyonel maliyetleri optimize ederek daha hızlı ve kesintisiz hizmet sunabilecek.