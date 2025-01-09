Ocak ayında Xbox Game Pass'e gelecek oyunlar açıklandı
Xbox Game Pass'e 15 Ocak'a kadar gelecek oyunlar belli oldu.
Xbox Game Pass'e 2025 yılının ilk iki haftasında hangi oyunların ekleneceği belli oldu.
Microsoft'un oyun servisi Game Pass'in PC katoloğuna katılacak yeni oyunlar arasında Road 96, Robin Hood – Sherwood Builders ve Diablo gibi oyunlar oluyor.
Ocak ayının ilk iki haftası Xbox Game Pass'e gelecek oyunların tam listesi:
7 Ocak
- Road 96 (PC ve Konsol) 179 TL
8 Ocak
- Lightyear Frontier (Konsol) 625 TL
- My Time at Sandrock (Konsol) 141,25 TL
- Robin Hood – Sherwood Builders (Konsol) 85 TL
- Rolling Hills (Konsol) 42,50 TL
14 Ocak
- EA Sports UFC 5 (Konsol) 2.899,99 TL
- Diablo (PC)259 TL (Battle.net)
Etiketler: #Xbox Game Pass #Xbox Game Pass 2025
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