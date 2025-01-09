Ocak ayında Xbox Game Pass'e gelecek oyunlar açıklandı

Xbox Game Pass'e 15 Ocak'a kadar gelecek oyunlar belli oldu.

Ocak ayında Xbox Game Pass'e gelecek oyunlar açıklandı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.01.2025 - 07:16

Xbox Game Pass'e 2025 yılının ilk iki haftasında hangi oyunların ekleneceği belli oldu. 

Microsoft'un oyun servisi Game Pass'in PC katoloğuna katılacak yeni oyunlar arasında Road 96, Robin Hood – Sherwood Builders ve Diablo gibi oyunlar oluyor.

Ocak ayının ilk iki haftası Xbox Game Pass'e gelecek oyunların tam listesi:

7 Ocak

  • Road 96 (PC ve Konsol) 179 TL

8 Ocak

  • Lightyear Frontier (Konsol) 625 TL
  • My Time at Sandrock (Konsol) 141,25 TL
  • Robin Hood – Sherwood Builders (Konsol) 85 TL
  • Rolling Hills (Konsol) 42,50 TL

14 Ocak

  • EA Sports UFC 5 (Konsol) 2.899,99 TL
  • Diablo (PC)259 TL (Battle.net)

Etiketler: #Xbox Game Pass #Xbox Game Pass 2025

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