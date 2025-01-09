Ocak ayında Xbox Game Pass'e gelecek oyunlar açıklandı

Yayınlanma: 09.01.2025 - 07:16

Güncelleme: 09.01.2025 - 07:16

Xbox Game Pass'e 2025 yılının ilk iki haftasında hangi oyunların ekleneceği belli oldu.

Microsoft'un oyun servisi Game Pass'in PC katoloğuna katılacak yeni oyunlar arasında Road 96, Robin Hood – Sherwood Builders ve Diablo gibi oyunlar oluyor.

Ocak ayının ilk iki haftası Xbox Game Pass'e gelecek oyunların tam listesi:

7 Ocak

Road 96 (PC ve Konsol) 179 TL

8 Ocak

Lightyear Frontier (Konsol) 625 TL

My Time at Sandrock (Konsol) 141,25 TL

Robin Hood – Sherwood Builders (Konsol) 85 TL

Rolling Hills (Konsol) 42,50 TL

14 Ocak