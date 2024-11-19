Xbox Game Pass için eklenen yeni oyunlar

Yayınlanma: 19.11.2024 - 22:20

Güncelleme: 19.11.2024 - 22:20

Xbox Game Pass'e kasım ayının ilerleyen günlerinde eklenecek oyunlar belli oldu.

Microsoft'un oyun servisi Game Pass'in PC katoloğuna katılacak yeni oyunlar, STALKER 2: Heart of Chornobyl, Microsoft Flight Simulator 2024 ve Little Kitty, Big City gibi oyunlar oluyor.

Kasım ayının ikinci haftası Xbox Game Pass'e gelecek oyunların tam listesi:

19 Kasım

Microsoft Flight Simulator 2024- (Cloud, PC ve Xbox Series X/S) - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

20 Kasım

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (Cloud, PC ve Xbox Series X/S) - Game Pass Ultimate, PC Game Pass Little Kitty, Big City (Konsol) PlateUp! (Konsol)

26 Kasım

Nine Sols (Cloud, PC ve Xbox Series X/S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

27 Kasım

Aliens: Dark Descent (Cloud, Konsol ve PC) - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

30 Kasım 2024 itibarıyla Game Pass'ten ayrılacak oyunlar: