Xbox Game Pass için eklenen yeni oyunlar

Kasım ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass PC kataloğuna eklenecek oyunlar belli oldu.

Xbox Game Pass için eklenen yeni oyunlar
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.11.2024 - 22:20

Xbox Game Pass'e kasım ayının ilerleyen günlerinde eklenecek oyunlar belli oldu.

Microsoft'un oyun servisi Game Pass'in PC katoloğuna katılacak yeni oyunlar, STALKER 2: Heart of Chornobyl, Microsoft Flight Simulator 2024 ve Little Kitty, Big City gibi oyunlar oluyor.

Kasım ayının ikinci haftası Xbox Game Pass'e gelecek oyunların tam listesi:

19 Kasım

Microsoft Flight Simulator 2024- (Cloud, PC ve Xbox Series X/S) - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

20 Kasım

  1. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (Cloud, PC ve Xbox Series X/S) - Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  2. Little Kitty, Big City (Konsol)
  3. PlateUp! (Konsol)

26 Kasım 

Nine Sols (Cloud, PC ve Xbox Series X/S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

27 Kasım

Aliens: Dark Descent (Cloud, Konsol ve PC) - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

30 Kasım 2024 itibarıyla Game Pass'ten ayrılacak oyunlar:

  1. Conan Exiles
  2. Coral Island
  3. Hello Neighbor 2
  4. Remnant: From The Ashes
  5. Rollerdrome
  6. Soccer Story
  7. Spirit of the North
  8. The Walking Dead: The Final Season
  9. While the Iron’s Hot

Etiketler: #Xbox Game Pass #Xbox Game Pass 2024

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