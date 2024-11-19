Xbox Game Pass için eklenen yeni oyunlar
Kasım ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass PC kataloğuna eklenecek oyunlar belli oldu.
Xbox Game Pass'e kasım ayının ilerleyen günlerinde eklenecek oyunlar belli oldu.
Microsoft'un oyun servisi Game Pass'in PC katoloğuna katılacak yeni oyunlar, STALKER 2: Heart of Chornobyl, Microsoft Flight Simulator 2024 ve Little Kitty, Big City gibi oyunlar oluyor.
Kasım ayının ikinci haftası Xbox Game Pass'e gelecek oyunların tam listesi:
19 Kasım
Microsoft Flight Simulator 2024- (Cloud, PC ve Xbox Series X/S) - Game Pass Ultimate, PC Game Pass
20 Kasım
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (Cloud, PC ve Xbox Series X/S) - Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Little Kitty, Big City (Konsol)
- PlateUp! (Konsol)
26 Kasım
Nine Sols (Cloud, PC ve Xbox Series X/S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
27 Kasım
Aliens: Dark Descent (Cloud, Konsol ve PC) - Game Pass Ultimate, PC Game Pass
30 Kasım 2024 itibarıyla Game Pass'ten ayrılacak oyunlar:
- Conan Exiles
- Coral Island
- Hello Neighbor 2
- Remnant: From The Ashes
- Rollerdrome
- Soccer Story
- Spirit of the North
- The Walking Dead: The Final Season
- While the Iron’s Hot
Etiketler: #Xbox Game Pass #Xbox Game Pass 2024
En Çok Okunan Haberler
-
- Muazzez İlmiye Çığ’ın ardında bıraktığı ‘karanlık iddia’
- 'Öcalan' çıkışı sonrası AKP-MHP oylarında büyük düşüş!
- Uzmanlar 'evde kalın' çağrısı yaptı!
- Rize'de heyelan meydana geldi
- TFF 1. Lig ekibine transfer yasağı!
- 'Ne üdüğü belirsiz' paylaşım
- Yasadışı bahis soruşturmasında 2. dalga!
- Real Madrid Başkanı'ndan Arda Güler kararı!
- 'Görüş ayrılığı' iddialarına kürsüden yanıt
- Enes ve Baran arasında 'halı' diyaloğu