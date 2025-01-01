2024'te Steam'de en iyi oyunlar hangileri oldu?

Yayınlanma: 01.01.2025 - 19:20

Güncelleme: 01.01.2025 - 19:20

Steam'de her yıl yapılan oylama sonuçlandı. Buna göre farklı kategorilerde onlarca oyun platformun en iyi oyunları arasında yer aldı. Steam'de yılın oyunu ödülü, Black Myth: Wukong'a gitti. Yılın en iyi VR oyununu Metro Awakening alırken, Aşk ile devam ettirilen oyun ödülünü Elden Ring almayı başardı.

STEAM'DE 2024 YILININ EN İYİ OYUNLARI

Steam Deck'te en iyi oyun ödülü ise God of War Ragnarök'a gitti. Arkadaşlarla daha zevkli kategorisinin ise kazanını HELLDIVERS 2 oldu. Üstün görsel stil ödülü SILENT HILL 2'ye, en yenilikçi oynanış ödülü Liar's Bar'a, Kötü olduğunuz en iyi oyun kategorisinde ise Black Myth: Wukong ödülü aldı.

En iyi oyun müziği Red Dead Redemption'a, Üstün zengin hikaye ödülü, Black Myth: Wukong'a, arkanıza yaslanın ve rahatlayın ödülü, Farming Simulator 25'e gitti.