2026 yılında tanıtılacak Samsung Galaxy S26 için neler biliniyor?

Samsung'in bir sonraki serisi olan Galaxy S26 için geri sayım başlamışken telefonun bazı teknik ayrıntıları da sızdırıldı. Telefonun Galaxy S25 modeline göre farklı ya da benzer özelliklerinin yer aldığı bir tablo hazırlandı. Sızdırılan özelliklerle oluşturulan bu liste nihai özelliklerin tamamını içermiyor olabilir.

Buna göre Galaxy S25'e kıyasla Galaxy S26 modelinde daha büyük bir ekran yer alacak. Parlaklık ve ekran yenileme hızlarının aynı kalacağı aktarılan sızıntıda, işlemcinin Snapdragon 8 Elite Gen5 ve Exynos 2600 olacağı yer aldı. RAM ve depolama alanları aynı olacak. Kameralar da aynı megapiksel değerlere sahip olarak 50 MP arka kamera, ultra geniş açılı 12 MP ve 3x yakınlaştırma yapan telefoto kamera 10 MP olacak. Ön kamera ise 12 MP olarak sabit kalacak.

Batarya kapasitesi artırılıyor ve 4300 mAh oluyor.

Buna bağlı olarak telefonun 2 gram daha ağırlığı artarak 164 grama çıkacağını görüyoruz. Ayrıca telefon biraz daha kalın olacak.

Galaxy S25 Plus ve Galaxy S26 Plus modellerinde ise inanılmaz bir fark olmayacak gibi duruyor. S26 Plus modelinde işlemci Snapdragon 8 Elite Gen5 ve Exynos 2600 olacak. Depolama alanları RAM kapasiteleri ve kameralar yine önceki modelle aynı olacak. (50 MP arka, 12 MP ultra geniş, 3x telefoto 10 MP ve ön kamera 12 MP olacak).

Burada batarya kapasitesi S25 Plus'ta olduğu gibi S26 Plus modelinde de 4.900 mAh olacak.

S25 Ultra modelinde ise ekran, parlaklık, ekran yenileme hızı, RAM, depolama kameralar aynı olacak. Sadece işlemci Snapdragon 8 Elite Gen5 olarak güncellenecek. Daha ince ve daha hafif bir Ultra model sunulacak.