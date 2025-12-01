Cumhuriyet Gazetesi Logo
RAM fiyatlarındaki artış bir süre daha devam edecek

1.12.2025 21:36:00
RAM üreticileri şirketler fiyatlarına yüzde 30'a kadar zam yapmıştı ve bu fiyatlara yansımıştı. Yapılan yeni açıklamaya göre RAM fiyatlarında artış devam edecek ve normal seyre dönmesi de zaman alacak.

Yapay zeka altyapısını geliştirmek isteyen şirketler RAM'lere akın etmeye başladı. RAM üreticisi şirketler de bu talebe karşılık yeterince üretim yapamayınca fiyatları artırma kararı aldılar. Samsung, SK Hynix ve SanDisk gibi şirketler fiyatları yüzde 30'a varacak şekilde artırmaya başladı. 

Şirketlerin büyük bir kısmı yapay zeka ihtiyaçlarına öncelik veriyor. Bu da yeterince stok olmadığı için NAND ve DRAM gibi temel bellek bileşenlerinin fiyatlarının sürekli artmasına neden oluyor. 

Hatta fiyat artışı o kadar dramatik ki son bir yıl içinde DRAM fiyatlarında yüzde 172’lik bir artış görüldü. 

Bu fiyat artışları gündemi meşgul ederken TeamGroup’un Genel Müdürü Gerry Chen'in aktardığı gibi DRAM ve NAND fiyatları son zamanlarda neredeyse iki katına çıktı. RAM stoklarının 2026'nın başında daha kötü hale gelebileceğini söyledi. Buna bağlı fiyat artışı olmaya devam edecek. 

RAM fiyatlarının normal fiyatlara dönmesi ise en erken 2027 ya da 2028 yılı olarak tahmin ediliyor.  

